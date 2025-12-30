PF ouve Vorcaro e diretor do BC nesta terça e pode decidir por acareação sobre Caso Master

Vorcaro tentou vender o Banco Master para o Banco de Brasília. Banco Master / Divulgação

A Polícia Federal vai ouvir o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o Diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos. Os depoimentos estão marcados para esta terça-feira (30), a partir das 14h.

Após as oitivas, a delegada responsável pelo caso vai avaliar se é necessário realizar uma acareação entre os envolvidos. O procedimento será acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e por um representante do Ministério Público, segundo o g1.

Vorcaro e Paulo Henrique Costa negociaram a venda do Banco Master ao BRB, banco público do Distrito Federal. O negócio foi vetado pela Diretoria de Organização do Sistema Financeiro do BC.

Os investigadores avaliam se haverá divergências no depoimento de Ailton de Aquino Santos. Embora ele não seja investigado, ao contrário dos outros dois, o diretor do BC analisou as alternativas para a crise do Master.

Conforme a apuração da PF, como não se avançou em outras possibilidades como aporte de recursos, troca de diretoria e venda, a Diretoria de Fiscalização recomendou a liquidação do banco de Vorcaro, o que foi aceito pela diretoria colegiada do BC.