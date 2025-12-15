Petroleiros entram em greve por falta de acordo com a Petrobras

Paralisação de petroleiros ganhou adesão em ao menos seis Estados do país. Divulgação / Petrobras

Trabalhadores da Petrobras entraram em greve nesta segunda-feira (15), com uma suspensão dos serviços por 24 horas. A decisão foi tomada após a rejeição da segunda contraproposta apresentada pela estatal para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), considerada insuficiente pelas entidades representativas da categoria.

Segundo comunicado divulgado pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), a proposta da empresa não apresenta três pontos centrais da negociação: a busca por uma solução definitiva para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros — que impactam diretamente a renda de aposentados e pensionistas —, melhorias no plano de cargos e salários, com garantias de recomposição sem aplicação de mecanismos de ajuste fiscal, e a chamada pauta pelo Brasil Soberano, que defende a manutenção da Petrobras como empresa pública e um modelo de negócios voltado ao fortalecimento da estatal.

A federação afirma também que a empresa não ofereceu soluções consistentes para outras pendências acumuladas ao longo do processo de negociação.

"A categoria quer respeito, dignidade e uma justa distribuição da riqueza gerada", afirmou a FUP em nota. "A greve aprovada nas assembleias é por um ACT forte, que recupere direitos perdidos, garanta condições decentes de trabalho e resolva de forma definitiva os equacionamentos da Petros."

O movimento começou na madrugada desta segunda-feira com a entrega das operações de plataformas no Espírito Santo e no norte fluminense às equipes de contingência da empresa, além do Terminal Aquaviário de Coari, no Amazonas, onde houve adesão total, segundo informações do sindicato.