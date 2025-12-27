Economia

Em aceleração
Notícia

Número de carros elétricos no RS cresce 71% em um ano, mas eles ainda são parcela pequena da frota

Em novembro de 2025, 37,5 mil veículos eletrificados circulavam pelo Estado, enquanto os movidos a combustão somavam quase 8 milhões de unidades, segundo dados fornecidos pelo Detran

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS