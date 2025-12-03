Morre o jurista Ary Mattos Filho

Ary Mattos Filho, cuja carreira uniu advocacia, pesquisa e compromisso com a educação jurídica. Ary Oswaldo Mattos Filho / Facebook / Reprodução

Morreu na noite da segunda-feira (1º) o jurista Ary Oswaldo Mattos Filho, em decorrência de questões pulmonares, aos 85 anos. Conhecido por sua atuação na área de mercado de capitais, foi sócio-fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do país, que carrega seu sobrenome.

Além da fundação do escritório, foi presidente da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM), presidente da Comissão Federal para a Reforma Fiscal e membro do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Também atuou no conselho diretor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e foi diretor e professor na Escola de Direito e da Escola de Administração da FGV-SP.

Em 1973, tornou-se doutor em direito tributário pela Universidade de São Paulo (USP), com um pós-doutorado na Harvard Law School, nos Estados Unidos.

Roberto Quiroga, sócio-fundador do escritório Mattos Filho e colega próximo de Ary, afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que, além de um grande professor e um brilhante advogado, Mattos Filho foi um ser humano muito generoso.

— As oportunidades que ele nos proporcionou - professores e advogados - mudaram as nossas vidas. Seremos sempre gratos por isso — ressalta.

Mattos Filho foi reconhecido como referência na área jurídica de mercado de capitais. Em nota de pesar pelo seu falecimento, a FGV Direito SP, onde lecionou por 30 anos, publicou que, apesar das dificuldades do cenário nacional, Mattos Filho conseguiu levar a cabo, na CVM, avanços que construíram as bases do atual mercado de capitais brasileiro.

"Foi na sua gestão que o mercado acionário do país foi aberto para investidores estrangeiros, passo fundamental para o processo de globalização que ocorreu nos anos seguintes. Um dos exemplos disso foi o chamado Anexo IV, que permitiu que empresas brasileiras lançassem papéis de renda variável em bolsas de valores no exterior e que investidores estrangeiros pudessem comprar ações em bolsas brasileiras diretamente", diz a nota.

A CVM, órgão que Mattos Filho presidiu entre 1990 e 1992, afirma, em comunicado, que o advogado contribuiu de forma relevante para o fortalecimento institucional e para o aprimoramento da regulação do mercado de capitais brasileiro ao longo de sua gestão. "A CVM registra seu reconhecimento e agradecimento pelo competente e dedicado trabalho desenvolvido por Ary Oswaldo Mattos Filho, tanto no âmbito desta Autarquia quanto em prol do desenvolvimento do mercado de capitais em nosso país", diz.

Confira a íntegra da nota emitida pela assessoria de imprensa do escritório Mattos Filho:

Com profundo pesar, o escritório Mattos Filho comunica o falecimento de um dos seus sócios-fundadores, Ary Oswaldo Mattos Filho, aos 85 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025.

Advogado, professor e referência no Direito, Dr. Ary Oswaldo deixa um legado de aprendizado, empreendedorismo e generosidade que marcou a história da advocacia e da educação jurídica no Brasil.