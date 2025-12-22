Moradores de Porto Alegre poderão pagar o IPTU 2026 a partir de 5 de janeiro

Bruno Todeschini / Agencia RBS

As guias para pagamento do IPTU 2026 de Porto Alegre estarão disponíveis a partir do dia 5 de janeiro. Já o prazo final para quitar a primeira parcela é no dia 9 de março, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda.

As guias poderão ser emitidas via site da prefeitura, aplicativo 156+POA ou WhatsApp — no número (51) 3433-0156 — pelo atendimento automático. Ainda, proprietários de imóveis que estiverem cadastrados para receber o documento por e-mail vão recebê-lo automaticamente (o cadastro pode ser feito no site).

Quem pagar o tributo em cota única até 9 de fevereiro terá descontos que podem chegar a 11% para pessoas físicas:

Desconto fixo de 5% — a quem antecipar o pagamento em cota única

— a quem antecipar o pagamento em cota única Desconto de 3% — a pessoas físicas que estejam em dia com débitos, podendo ter dívidas parceladas. A exceção é para dívidas sem negociação com a prefeitura

a pessoas físicas que estejam em dia com débitos, podendo ter dívidas parceladas. A exceção é para dívidas sem negociação com a prefeitura Desconto de até 3% — a quem incluiu o CPF em notas fiscais de serviços eletrônicas (NFSE) emitidas entre 1º de dezembro de 2024 e 30 de novembro de 2025; sendo 3% para quem tem mais de 24 notas, 2% para quem tem de 13 a 24 e 1% para quem tem de sete a 12 NFSE.

No caso de imóveis em nome de pessoas jurídicas, há possibilidade de 5% de desconto pela antecipação e 4% por estar de acordo com as obrigações fiscais.

Para obter o desconto de NFSE, valem notas emitidas em serviços como academias, salões de beleza, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios de análises clínicas e de imagens, escolas, universidades, cursos, oficinas mecânicas, contratação de projetos, serviços de engenharia e decoração, hotéis, cinemas, teatros, shows, casas de festas, escritórios contábeis e jurídicos, além de estacionamentos.

Os contribuintes de Porto Alegre podem conferir o número de notas fiscais de serviço atribuídas ao seu número de CPF e acompanhar o placar do desconto para o IPTU 2025 neste link.

O calendário completo com os vencimentos mensais do parcelamento ainda não foi divulgado pela Prefeitura de Porto Alegre.