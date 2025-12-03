Economia

Terceira redução seguida
Mais de 8,6 milhões deixam a pobreza no Brasil, o melhor nível desde 2012

Proporção caiu de 27,3% em 2023 para 23,1%, segundo o Síntese de Indicadores Sociais, divulgado pelo IBGE

Agência Brasil

