Lula pediu para Trump suspender a tarifa extra de 40% enquanto negociam, diz Alckmin

Alckmin reforça que relação entre EUA e Brasil vem se estreitando. Duda Fortes / Agencia RBS

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou nesta sexta-feira (12), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que o homólogo norte-americano, Donald Trump, suspenda a tarifa extra de 40% enquanto os países negociam.

— Vamos aguardar — disse a jornalistas ao deixar o 8º Seminário Internacional de Líderes, em São Paulo.

Alckmin frisou que os entendimentos com os EUA continuam avançando, visto que quando houve a primeira ordem executiva de Trump, 37% da exportação brasileira estava dentro do tarifaço de 10% + 40%, o que totalizaria 50%.

Hoje, são 22% dos produtos que estão nesta alíquota, tendo uma redução da quantidade de produtos em um terço, frisa.

Já 51% da exportação brasileira tem tarifa de 0% ou 10%, e outros 27%, estão em Seção 232, "muito próximo de outros competidores", segundo Alckmin.

EUA recua

Primeiro corte de tarifas

Em 14 de novembro, uma ordem executiva assinada por Trump já havia reduzido as tarifas de 10% sobre aproximadamente 200 produtos alimentícios para todos os países. No caso brasileiro, as taxas haviam caído de 50% para 40%.

Segundo corte de tarifas

No dia 20 de novembro, Trump assinou nova ordem executiva retirando as tarifas de 40% impostas a alguns produtos agrícolas brasileiros. No documento, o republicano cita as conversas com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e afirma que as negociações seguem em andamento.

O presidente norte-americano também afirma que funcionários da Casa Branca, sob sua supervisão, argumentaram que "certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota adicional" já que "entre outras considerações relevantes, houve progresso inicial nas negociações com o Governo do Brasil."