Puxado pelo preço da hospedagem para a COP30, IPCA sobe e fica em 0,18% em novembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação no Brasil, subiu e ficou em 0,18% em novembro, 0,09 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de outubro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira (10).

O índice havia ficado em 0,09% em outubro, 0,39 pontos percentuais abaixo do registrado em setembro (0,48%). O IPCA acumula alta de 3,92% em 2025. Nos últimos 12 meses, o índice é de 4,46%. O resultado é menor do que o dos 12 meses anteriores, quando ficou em 4,68%. Já em novembro de 2024, o índice havia ficado em 0,39%.

Cinco dos nove grupos de produtos e serviços registraram alta em novembro. O destaque foi para Despesas pessoais, com variação de 0,77%, puxado pelo subitem Hospedagem — com alta de 4,09% em razão da realização da COP30 em Belém do Pará.

Além disso, houve crescimento nos grupos Habitação (0,52%), Vestuário (0,49%), Transportes (0,22%) e Educação (0,01%).

Conta de luz e passagens aéreas mais caras

Com 0,05 p.p. de impacto, a energia elétrica residencial registrou alta de 1,27% em novembro. O subitem foi o principal responsável pela alta no grupo da Habitação.

A alta é resultado de reajustes nas contas de luz em quatro capitais, conforme o IBGE. Em vigor desde 22 de novembro, o aumento de 21,95% da energia elétrica em Porto Alegre contribuiu para a elevação do índice nacional, assim como:

Goiânia : reajuste de 19,56% desde 22 de outubro

: reajuste de 19,56% desde 22 de outubro Brasília : reajuste de 11,21%

: reajuste de 11,21% São Paulo: reajuste de 21,95% desde 23 de outubro

Já no grupo de Transportes, o principal impacto (0,07 p.p) é a alta de 11,90% no preço das passagens aéreas.

Redução de preços

Por outro lado, os grupos que apresentaram deflação foram Artigos de residência (-1,00%), Comunicação (-0,20%), Saúde e cuidados pessoais (-0,04%) e Alimentação e bebidas (-0,01%).

Pelo sexto mês consecutivo, o subitem alimentação no domicílio caiu, com deflação de -0,01 no mês. A variação é resultado da redução de preços de itens como tomate (-10,38%), leite longa vida (-4,98%) e arroz (-2,86).

