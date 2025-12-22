Investimento social privado chega a R$ 5,8 bilhões no Brasil, com atenção para a agenda climática

Eventos climáticos extremos exigiram a reconstrução de áreas e infraestruturas como pontes e estradas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O censo da filantropia, que monitora o investimento social privado (ISP) aplicado no país, mostrou crescimento de aportes no ano passado. De acordo com a pesquisa apresentada pelo Grupo de Instituto, Fundações e Empresas (Gife), os investimentos privados atingiram R$ 5,8 bilhões em 2024, o segundo maior valor da série.

Atrás deste montante, apenas a cifra de 2020, quando a mobilização de recursos em resposta aos impactos da pandemia de covid-19 movimentou R$ 6,7 bilhões.

A pesquisa é bienal e em 2024 contou com o maior número de participantes, com 138 organizações brasileiras. O questionário online é respondido de forma voluntária, com coordenação técnica do Instituto Cíclica.

Pela primeira vez, o levantamento mensurou aportes que tratam da agenda do clima. Do total de recursos investidos pelas organizações, 6% foram destinados a iniciativas voltadas à questão climática. Os valores somaram R$ 368 milhões e foram distribuídos em educação ambiental e mobilização comunitária (44%), adaptação e resiliência (32%) e justiça climática e reparação (32%).

Na avaliação dos especialistas, apesar da porcentagem menor, o dado ligado ao clima mostra que cresce o interesse pela temática, e que existe espaço para ampliar. Além disso, as ações de apoio emergencial tiveram investimentos de R$ 786 milhões, um crescimento expressivo de 535% em relação a 2022.

Apoio ao RS

O clima tem entrado com mais força na agenda das empresas a partir dos episódios extremos, como a enchente histórica no Rio Grande do Sul e os incêndios no pantanal. No caso do RS, a necessidade de reconstrução de áreas inteiras atingidas pela cheia alertou para a importância de se combinar recursos públicos e privados.

Um dos exemplos é o RegeneraRS, fundo criado pelo Instituto Helda Gerdau, que tem como objetivo usar a filantropia no apoio a negócios de impacto socioambiental. Com a ambição de multiplicar os recursos captados para uma reconstrução sustentável do Estado, o RegeneraRS vem apoiando soluções resilientes desde a tragédia climática.

Beatriz Johannpeter, diretora do Instituto Helda Gerdau e parte do Conselho Deliberativo do fundo filantrópico de ajuda, comenta os resultados do censo, observando que a novidade do olhar para o clima ainda é um desafio às empresas.

— O investimento privado não costumava se identificar com questões do clima. Então, é algo recente, e por isso não vejo como pequeno. Os institutos estão começando a se organizar para aprender a não atuar somente no risco e na crise, mas de forma estruturada. Isso exige longo prazo e coordenação de múltiplos atores. Por isso, não vejo como pequeno. Pelo contrário. São 6% que se abriram para o clima — diz Beatriz.

A diretora acrescenta que o modelo de governança reunindo diferentes setores para a tomada de decisões foi um aprendizado importante, que fica de legado para outras organizações investirem. Para isso, é preciso sair da lógica de só agir na emergência.

— São recursos catalíticos, para atrair outros recursos, e não só para reconstruir, mas para regenerar. Decidimos nos estruturar para uma atuação de dois anos, com R$ 40 milhões, e agora no segundo ano estamos focados em regeneração em si, em transformar a tragédia numa forma de melhorar o nosso Estado — acrescenta Beatriz, que também já foi presidente do Gife.

O RegeneraRS tem foco em quatro áreas: educação, habitação, soluções urbanas e apoio a negócios. Em 2024, o fundo atuou em ações de recuperação pós-enchente, dando apoio à construção de moradias para os afetados pela cheia. Agora, foca em ações perenes, especialmente nos espaços urbanos, entendendo como tornar as cidades mais resilientes, com áreas verdes e permeáveis, por exemplo.

Outros programas como o Reconstrói RS, liderado por Instituto Ling, Instituto Floresta e Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), beneficiaram projetos prioritários para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Outros dados do censo

A área da educação continua sendo o foco principal dos investimentos para 67% das organizações que responderam à pesquisa do Gife.

continua sendo o foco principal dos investimentos para 67% das organizações que responderam à pesquisa do Gife. Além da educação, as principais áreas temáticas de atuação foram desenvolvimento local, inclusão produtiva, empreendedorismo e geração de renda, com 49% das organizações associadas.

O combate ao racismo e a desigualdade racial e étnica foi indicado por 31% das organizações.

e a foi indicado por 31% das organizações. Esporte e lazer (17%), ciência e tecnologia (16%) e mídia e comunicação (12%) receberam atenção menor, indicando frentes a serem exploradas.

Ações de apoio emergencial tiveram crescimento de 34%, representando atenção do setor privado a crises, como as catástrofes climáticas.

tiveram crescimento de 34%, representando atenção do setor privado a crises, como as catástrofes climáticas. Recursos próprios de empresas mantenedoras continuam sendo a principal fonte de financiamento do investimento social, representando 46%.

Os incentivos fiscais atingiram 15% do volume total investido, frente aos 10% observados em 2022.

O que é o Gife

Referência em investimento social privado no Brasil, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) é uma plataforma de fortalecimento da filantropia. A associação é formada por institutos, fundações, fundos familiares, fundos corporativos independentes e empresas.