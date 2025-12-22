Economia

Censo da filantropia 
Notícia

Investimento social privado chega a R$ 5,8 bilhões no Brasil, com atenção para a agenda climática

Montante de 2024 é o segundo maior da série levantada pelo Gife. Aportes tiveram alta expressiva em ações de apoio emergencial, como no pós-enchente

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS