Economia

Estatal
Notícia

Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões

De acordo com o ministro da Fazenda, o governo avalia alternativas para reforçar o caixa da empresa, incluindo a possibilidade de combinar o aporte com um empréstimo

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS