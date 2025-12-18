Grupo RBS apresenta nova diretoria

Em encontro de fim de ano, que reuniu acionistas, executivos e líderes nesta quinta-feira (18), o Grupo RBS apresentou a diretoria que passará a liderar a empresa em janeiro. A partir de uma nova estrutura, dividida em três pilares, a atual diretora-executiva de Mercado, Patrícia Fraga, será a CEO da RBS Mídias, que contempla as operações de televisão, rádio, digital e impresso. O head da Pulso.Creators, Nicolas Motta, assume a RBS Ventures, braço de desenvolvimento de novos negócios a partir da mídia, e a atual CFO, Mariana Silveira, estará à frente da diretoria-geral de Gestão, Finanças e Pessoas.
O evento também celebrou as realizações de 2025, com destaque para recorde de receita digital, coberturas marcantes como conclave e Oscar, avanços no conteúdo hiperlocal, com o lançamento de GZH Zona Sul, além de novos programas e comunicadores. E apontou caminhos para a construção do futuro da empresa.
Com trajetória de 25 anos no Marketing e no Comercial, integrando o Comitê Executivo desde 2021, Patrícia reiterou seu compromisso para que a RBS siga evoluindo, ampliando sua presença no digital e sua conexão com todos os públicos.
Para a nova CEO, os desafios da indústria são oportunidades para inovar em formatos de conteúdo e modelos de negócio em arquitetura aberta, contribuindo para o desenvolvimento do Estado:
– Assumo essa posição ciente da grande responsabilidade de seguir ampliando e perpetuando a relevância da RBS Mídias, dando voz e visibilidade a tudo o que importa aos gaúchos a partir do jornalismo profissional, do esporte e do entretenimento de qualidade. E, assim, gerar ainda mais valor para todos os nossos públicos em um novo ciclo de crescimento.
Presidido por Patrícia, o Comitê Executivo da RBS será renovado. O atual diretor comercial para o Interior, Leonardo Persigo, e o gerente-executivo de Esportes, Tiago Cirqueira, assumem, respectivamente, as diretorias de Mercado e Produto Digital, ao lado de Caroline Torma (Marketing e Entretenimento), Marco Gomes (Operações e Negócios B2C) e Marta Gleich (Jornalismo).
O novo diretor-geral da RBS Ventures, que contempla a frente de media for equity, a empresa de marketing de influência Pulso e outras iniciativas a partir da mídia, Nicolas Motta destacou:
— Como uma plataforma de desenvolvimento de negócios, a RBS Ventures seguirá avançando em seu papel de inovação e de criação de novos projetos dentro da RBS.
Há 31 anos na RBS e CFO desde 2019, Mariana Silveira destacou a contribuição da diretoria-geral de Gestão, Finanças e Pessoas para alcançar os objetivos de negócio das frentes de operação e avançar como empresa ainda mais sustentável, inovadora e colaborativa.
— Liderar esta frente representa a oportunidade de ajudar a construir uma empresa ainda melhor: mais próxima, ainda mais ágil nas decisões e mais sustentável no longo prazo. Nosso compromisso é construir uma RBS preparada não apenas para responder ao presente, mas para antecipar o futuro.
O presidente do Conselho de Gestão e publisher do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, reiterou a crença dos acionistas na nova governança da empresa e a confiança nos executivos que vão liderar este ciclo da RBS.
— Estou muito orgulhoso com este movimento de continuidade somada à renovação. Estamos absolutamente confiantes nos líderes dos três pilares que vão conduzir a empresa neste novo ciclo, em especial em Patrícia Fraga, a primeira mulher a ocupar a posição executiva mais importante na RBS.
A ocasião também marcou o início de um novo ciclo para Claudio Toigo. Ele deixa a posição de CEO da RBS, que ocupou por 10 anos, e passa a integrar o Conselho de Gestão.
NOVO COMITÊ EXECUTIVO DA RBS MÍDIAS
- CAROLINE TORMA
À frente do Marketing da RBS desde 2021, ampliou seu escopo neste ano como diretora-executiva também das áreas de Entretenimento e da Programação da RBS TV. Lidera o Planeta Atlântida desde 2022.
- LEONARDO PERSIGO
Diretor comercial com foco em Interior desde 2020, passa a integrar o Comitê Executivo à frente da área de Mercado. É membro da diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV (Agert).
- MARCO GOMES
Na RBS há 14 anos, integra o Comitê Executivo da RBS desde 2021. Neste ano, passou a atuar como diretor–executivo de Operações e Negócios B2C, com foco no digital.
- MARTA GLEICH
Responsável pelo conteúdo editorial da RBS, a diretora-executiva de Jornalismo integra o Conselho Editorial desde 2022. Coordena o Comitê Editorial da Associação Nacional de Jornais (ANJ).
- TIAGO CIRQUEIRA
À frente da vertical de Esportes da RBS desde 2019, passou a integrar o Conselho Editorial da empresa em 2024. Em 2026, amplia seu escopo enquanto diretor-executivo de Produto Digital.
"Vamos seguir gerando valor para nossos públicos e parceiros"
Há 25 anos no Grupo RBS, a atual diretora-executiva de Mercado assume a frente das operações de televisão, rádio, digital e impresso em janeiro.
Considerando a relevância da comunicação para a sociedade, a democracia e o desenvolvimento de nosso Estado, qual será a sua contribuição como CEO da RBS Mídias?
Meu compromisso é que a RBS siga evoluindo e inovando, atenta aos desafios da nossa indústria e às possibilidades da tecnologia. Espero que sejamos cada vez mais inquietos e conectados, ampliando nossa presença no digital, investindo em novos formatos de conteúdo e modelos de negócio em arquitetura aberta. Assim, vamos seguir gerando valor para nossos públicos e parceiros comerciais e fiéis ao nosso propósito de contribuir para o desenvolvimento do Estado a partir do jornalismo profissional, do esporte e do entretenimento.
Como você avalia o cenário para 2026 e os desafios de comunicação a partir da múltipla oferta de conteúdos no digital?
Os hábitos de consumo em constante transformação, mais recentemente impactados pela inteligência artificial, representam tanto desafios quanto oportunidades. Seremos ainda mais relevantes, ampliando nossa presença na jornada do usuário a partir de nosso ecossistema de canais, vozes e territórios, combinando as possibilidades de personalização e segmentação em comunidades de interesse no digital com a força e o alcance massivo das mídias tradicionais. E sempre com a qualidade e a credibilidade da RBS, tendo os gaúchos no centro de nossa estratégia.