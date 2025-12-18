Grupo RBS apresenta nova diretoria

Mariana Silveira, Nelson Sirotsky, Patrícia Fraga e Nicolas Motta durante evento. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em encontro de fim de ano, que reuniu acionistas, executivos e líderes nesta quinta-feira (18), o Grupo RBS apresentou a diretoria que passará a liderar a empresa em janeiro. A partir de uma nova estrutura, dividida em três pilares, a atual diretora-executiva de Mercado, Patrícia Fraga, será a CEO da RBS Mídias, que contempla as operações de televisão, rádio, digital e impresso. O head da Pulso.Creators, Nicolas Motta, assume a RBS Ventures, braço de desenvolvimento de novos negócios a partir da mídia, e a atual CFO, Mariana Silveira, estará à frente da diretoria-geral de Gestão, Finanças e Pessoas.

O evento também celebrou as realizações de 2025, com destaque para recorde de receita digital, coberturas marcantes como conclave e Oscar, avanços no conteúdo hiperlocal, com o lançamento de GZH Zona Sul, além de novos programas e comunicadores. E apontou caminhos para a construção do futuro da empresa.

Com trajetória de 25 anos no Marketing e no Comercial, integrando o Comitê Executivo desde 2021, Patrícia reiterou seu compromisso para que a RBS siga evoluindo, ampliando sua presença no digital e sua conexão com todos os públicos.

Para a nova CEO, os desafios da indústria são oportunidades para inovar em formatos de conteúdo e modelos de negócio em arquitetura aberta, contribuindo para o desenvolvimento do Estado:

– Assumo essa posição ciente da grande responsabilidade de seguir ampliando e perpetuando a relevância da RBS Mídias, dando voz e visibilidade a tudo o que importa aos gaúchos a partir do jornalismo profissional, do esporte e do entretenimento de qualidade. E, assim, gerar ainda mais valor para todos os nossos públicos em um novo ciclo de crescimento.

Presidido por Patrícia, o Comitê Executivo da RBS será renovado. O atual diretor comercial para o Interior, Leonardo Persigo, e o gerente-executivo de Esportes, Tiago Cirqueira, assumem, respectivamente, as diretorias de Mercado e Produto Digital, ao lado de Caroline Torma (Marketing e Entretenimento), Marco Gomes (Operações e Negócios B2C) e Marta Gleich (Jornalismo).

O novo diretor-geral da RBS Ventures, que contempla a frente de media for equity, a empresa de marketing de influência Pulso e outras iniciativas a partir da mídia, Nicolas Motta destacou:

— Como uma plataforma de desenvolvimento de negócios, a RBS Ventures seguirá avançando em seu papel de inovação e de criação de novos projetos dentro da RBS.

Há 31 anos na RBS e CFO desde 2019, Mariana Silveira destacou a contribuição da diretoria-geral de Gestão, Finanças e Pessoas para alcançar os objetivos de negócio das frentes de operação e avançar como empresa ainda mais sustentável, inovadora e colaborativa.

— Liderar esta frente representa a oportunidade de ajudar a construir uma empresa ainda melhor: mais próxima, ainda mais ágil nas decisões e mais sustentável no longo prazo. Nosso compromisso é construir uma RBS preparada não apenas para responder ao presente, mas para antecipar o futuro.

Leia Mais Grupo RBS apresenta nova estrutura organizacional

O presidente do Conselho de Gestão e publisher do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, reiterou a crença dos acionistas na nova governança da empresa e a confiança nos executivos que vão liderar este ciclo da RBS.

— Estou muito orgulhoso com este movimento de continuidade somada à renovação. Estamos absolutamente confiantes nos líderes dos três pilares que vão conduzir a empresa neste novo ciclo, em especial em Patrícia Fraga, a primeira mulher a ocupar a posição executiva mais importante na RBS.

A ocasião também marcou o início de um novo ciclo para Claudio Toigo. Ele deixa a posição de CEO da RBS, que ocupou por 10 anos, e passa a integrar o Conselho de Gestão.

NOVO COMITÊ EXECUTIVO DA RBS MÍDIAS

CAROLINE TORMA

À frente do Marketing da RBS desde 2021, ampliou seu escopo neste ano como diretora-executiva também das áreas de Entretenimento e da Programação da RBS TV. Lidera o Planeta Atlântida desde 2022.

LEONARDO PERSIGO

Diretor comercial com foco em Interior desde 2020, passa a integrar o Comitê Executivo à frente da área de Mercado. É membro da diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV (Agert).

MARCO GOMES

Na RBS há 14 anos, integra o Comitê Executivo da RBS desde 2021. Neste ano, passou a atuar como diretor–executivo de Operações e Negócios B2C, com foco no digital.

MARTA GLEICH

Responsável pelo conteúdo editorial da RBS, a diretora-executiva de Jornalismo integra o Conselho Editorial desde 2022. Coordena o Comitê Editorial da Associação Nacional de Jornais (ANJ).

TIAGO CIRQUEIRA

À frente da vertical de Esportes da RBS desde 2019, passou a integrar o Conselho Editorial da empresa em 2024. Em 2026, amplia seu escopo enquanto diretor-executivo de Produto Digital.

"Vamos seguir gerando valor para nossos públicos e parceiros"

Patrícia Fraga será a CEO da RBS Mídias. Nani Art Club / Divulgação

Há 25 anos no Grupo RBS, a atual diretora-executiva de Mercado assume a frente das operações de televisão, rádio, digital e impresso em janeiro.

Considerando a relevância da comunicação para a sociedade, a democracia e o desenvolvimento de nosso Estado, qual será a sua contribuição como CEO da RBS Mídias?

Meu compromisso é que a RBS siga evoluindo e inovando, atenta aos desafios da nossa indústria e às possibilidades da tecnologia. Espero que sejamos cada vez mais inquietos e conectados, ampliando nossa presença no digital, investindo em novos formatos de conteúdo e modelos de negócio em arquitetura aberta. Assim, vamos seguir gerando valor para nossos públicos e parceiros comerciais e fiéis ao nosso propósito de contribuir para o desenvolvimento do Estado a partir do jornalismo profissional, do esporte e do entretenimento.

Como você avalia o cenário para 2026 e os desafios de comunicação a partir da múltipla oferta de conteúdos no digital?