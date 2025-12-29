Economia

Ministério das Cidades 

Governo formaliza  distribuição de R$ 160,5 bilhões do FGTS em habitação, saneamento e infraestrutura em 2026

Prioridade será da habitação, com R$ 144,5 bilhões destinados ao setor; saneamento e infraestrutura recebem R$ 8 bilhões cada

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS