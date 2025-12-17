Gás do povo: saiba como baixar o aplicativo e solicitar o vale gás

O programa Gás do Povo, que oferece recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para pessoas em situação de vulnerabilidade começou a funcionar em Porto Alegre e outras nove capitais em 24 de novembro.
A iniciativa é destinada a famílias em situação de vulnerabilidade econômica inscritas no CadÚnico ou participantes de programas sociais, como o Bolsa Família.
Como baixar o aplicativo
Para fazer o download do aplicativo, entre na loja oficial de aplicativos do seu celular. Utilize a barra de pesquisa e digite "Meu Social – Gás do Povo". Depois, selecione o aplicativo e toque em "Instalar" para iniciar o download e concluir a instalação no smartphone.
O que é o programa
Programa do governo federal, o Gás do Povo tem o objetivo de ampliar o acesso ao gás de cozinha entre famílias de baixa renda. A ação estabelece a concessão gratuita de recargas de botijão de gás, com o objetivo de beneficiar cerca de 15 milhões de famílias em todo o país. A iniciativa busca diminuir o uso de lenha e de outros combustíveis menos seguros, ainda comuns em diversas regiões, que representam riscos à saúde e ao meio ambiente.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, está à frente da iniciativa. A Caixa Econômica Federal atua como agente operacional do programa, sendo responsável por organizar a adesão das revendas, disponibilizar os canais de acesso ao benefício e realizar os pagamentos aos estabelecimentos credenciados.
No momento, as recargas foram disponibilizadas para:
- Belém (PA)
- Belo Horizonte (MG)
- Fortaleza (CE)
- Goiânia (GO)
- Natal (RN)
- Porto Alegre (RS)
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- São Paulo (SP)
- Teresina (PI)
De acordo com o governo, até março de 2026 todo o território nacional será contemplado pela iniciativa.
Têm direito ao benefício as famílias
- Inscritas no Cadastro Único (CadÚnico)
- Com renda mensal per capita de até meio salário mínimo (hoje em R$ 759)
- Prioridade àquelas que recebem o Bolsa Família.
Cada família terá direito a uma quantidade limitada de botijões por ano, conforme a composição familiar:
- Até três botijões para aquelas de dois integrantes
- Até quatro para as com três integrantes
- Até seis botijões anuais para famílias com quatro ou mais membros
Como retirar
Caso esteja elegível para o programa Gás do Povo, o cidadão deve dirigir-se a um estabelecimento credenciado portando o cartão bancário do Bolsa Família (com chip) ou o cartão de débito da Caixa. A retirada do botijão também pode ser realizada mediante apresentação do CPF do beneficiário e do código de validação enviado ao celular.
Embora o benefício seja gratuito, pode haver cobrança caso o gás seja entregue diretamente na residência ou se o beneficiário não disponha de um botijão vazio para a troca.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular