Gás do povo: saiba como baixar o aplicativo e solicitar o vale gás

Até março de 2026, a iniciativa alcançará todo o território nacional. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O programa Gás do Povo, que oferece recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para pessoas em situação de vulnerabilidade começou a funcionar em Porto Alegre e outras nove capitais em 24 de novembro.

A iniciativa é destinada a famílias em situação de vulnerabilidade econômica inscritas no CadÚnico ou participantes de programas sociais, como o Bolsa Família.

Como baixar o aplicativo

Para fazer o download do aplicativo, entre na loja oficial de aplicativos do seu celular. Utilize a barra de pesquisa e digite "Meu Social – Gás do Povo". Depois, selecione o aplicativo e toque em "Instalar" para iniciar o download e concluir a instalação no smartphone.

O que é o programa

Programa do governo federal, o Gás do Povo tem o objetivo de ampliar o acesso ao gás de cozinha entre famílias de baixa renda. A ação estabelece a concessão gratuita de recargas de botijão de gás, com o objetivo de beneficiar cerca de 15 milhões de famílias em todo o país. A iniciativa busca diminuir o uso de lenha e de outros combustíveis menos seguros, ainda comuns em diversas regiões, que representam riscos à saúde e ao meio ambiente.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, está à frente da iniciativa. A Caixa Econômica Federal atua como agente operacional do programa, sendo responsável por organizar a adesão das revendas, disponibilizar os canais de acesso ao benefício e realizar os pagamentos aos estabelecimentos credenciados.

No momento, as recargas foram disponibilizadas para:

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Salvador (BA)

São Paulo (SP)

Teresina (PI)

De acordo com o governo, até março de 2026 todo o território nacional será contemplado pela iniciativa.

Têm direito ao benefício as famílias

Inscritas no Cadastro Único (CadÚnico)

Com renda mensal per capita de até meio salário mínimo (hoje em R$ 759)

Prioridade àquelas que recebem o Bolsa Família.

Cada família terá direito a uma quantidade limitada de botijões por ano, conforme a composição familiar:

Até três botijões para aquelas de dois integrantes

Até quatro para as com três integrantes

Até seis botijões anuais para famílias com quatro ou mais membros

Como retirar

Caso esteja elegível para o programa Gás do Povo, o cidadão deve dirigir-se a um estabelecimento credenciado portando o cartão bancário do Bolsa Família (com chip) ou o cartão de débito da Caixa. A retirada do botijão também pode ser realizada mediante apresentação do CPF do beneficiário e do código de validação enviado ao celular.

Embora o benefício seja gratuito, pode haver cobrança caso o gás seja entregue diretamente na residência ou se o beneficiário não disponha de um botijão vazio para a troca.

