Economia

Dilema
Notícia

Fatiamento de licitação de trecho gaúcho de ferrovia provoca receio em empresários

Encontro organizado pela Federasul lembra que o Estado perdeu 75% da malha de trilhos desde que serviço foi concedido à iniciativa privada. Rio Grande recebia 2 mil contêineres por mês via trens e hoje não conta com esse modal

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS