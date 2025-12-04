Falta de emprego faz abertura de novos negócios disparar no RS

A cabeleireira Adriana Medeiros Pereira, 54 anos, viu o salão onde trabalhava, na Capital, fechar as portas em abril. Sem emprego, não titubeou. Em junho, resolveu apostar na criação de seu próprio estúdio de beleza, também em Porto Alegre. No local, tenta despertar a atenção de clientes que conheceu ao longo de seis anos de profissão.

— Disse: "Chega, vou abrir meu salão". É um negócio de bairro. Até agora, tenho me surpreendido positivamente. Pretendo seguir — relata.

Por conta de decisões como a de Adriana, o número de novas empresas gaúchas saltou no primeiro semestre. Entre janeiro e junho, 81,1 mil negócios abriram as portas no Estado. O resultado indica alta de 33,2% em relação a igual intervalo de 2017 (60,9 mil) e é o maior para o período desde o início da série histórica — 2003 é o primeiro ano com estatísticas disponíveis no site da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS).

Dos 81,1 mil novos negócios, 80,8% (65,5 mil) foram formados por empresários como Adriana, os microempreendedores individuais (MEIs). A inserção desse grupo na economia nacional começou em 2009, com a entrada em vigor de legislação específica. Para ter seu CNPJ enquadrado nessa categoria, o empresário deve faturar até R$ 81 mil por ano e pode ter um empregado que receba um salário mínimo ou o piso da categoria em questão.

Com o alto nível de desemprego, as pessoas buscam uma forma de sobrevivência. Por isso, criam novas empresas. ITACIR AMAURI FLORES Presidente da Junta Comercial do RS

Entre os fatores apontados como responsáveis pelo avanço dos negócios, estão as dificuldades que persistem no mercado de trabalho em todo o país. Com a falta de oportunidades, a formação de pequenas empresas representa opção de renda a quem está desempregado, sublinham analistas. No trimestre encerrado em maio, o último dado disponível, 13,2 milhões de trabalhadores estavam sem ocupação no país, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

— Com o alto nível de desemprego, as pessoas buscam uma forma de sobrevivência. Por isso, criam novas empresas — sintetiza o presidente da JucisRS, Itacir Amauri Flores.

A legislação garante a microempreendedores individuais acesso a diferentes benefícios. Entre eles, estão auxílio-maternidade, auxílio-doença e aposentadoria.

— O avanço dos MEIs está relacionado a uma série de iniciativas nacionais que buscam tirar trabalhadores da informalidade — acrescenta Flores.

No primeiro semestre, depois dos microempreendedores individuais, as sociedades empresariais de responsabilidade limitada (Ltda) atingiram a marca de 6,7 mil novos estabelecimentos no Estado — 8,3% do total. Nesse modelo jurídico, é admitida a presença de sócios e a participação de cada um é definida de acordo com sua contribuição. As estatísticas da JucisRS não apontam qual o tempo médio de operação de cada negócio.

— O número de outros modelos de empresas também está crescendo no Rio Grande do Sul, mas não com a mesma velocidade dos MEIs. Essa situação condiz com o atual cenário do mercado. As pessoas não encontram emprego, mas encontram trabalho, e há maior interesse pela formalização das atividades — observa a economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo.

Empresas abertas no Estado





No primeiro semestre, ao longo dos anos





2003 19.203

2004 21.528

2005 22.466

2006 20.760

2007 21.542

2008 24.623

2009 24.786

2010 37.309

2011 39.517

2012 46.499

2013 50.318

2014 30.328

2015 57.468

2016 62.170

2017 60.905

2018 81.133









Nos primeiros seis meses de 2018





Jan 2018 13.668

Fev 2018 12.411

Mar 2018 14.140

Abr 2018 14.273

Mai 2018 14.146

Jun 2018 12.495





Total 81.133









No primeiro semestre de 2018, por natureza jurídica





MEI 65.562

LTDA 6.763

Empresário 6.231

Eireli 2.491

S/A 43

Cooperativa 25

Outros 18





Total 81.133













A evolução dos MEIs no RS

No primeiro semestre, nos três últimos anos





2016 47.119

2017 46.166

2018 65.562





Fonte: JucisRS



