Economia

Nova tentativa
Notícia

Entenda impasse que trava acordo entre União Europeia e Mercosul

Havia expectativa pela assinatura do termo no sábado (20), mas definição deve ser adiada para janeiro. Negociações entre os blocos já duram 25 anos

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS