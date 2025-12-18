Entenda impasse que trava acordo entre União Europeia e Mercosul

França, presidida por Macron (E), é o principal país opositor ao acordo; Ursula von der Leyen (D), presidente da Comissão Europeia, tenta destravar negociação. Ludovic MARIN / AFP

Após uma onda recente de otimismo, a assinatura definitiva do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia foi novamente adiada. Havia a expectativa de que o tratado, negociado há mais de 25 anos, pudesse ser assinado durante a cúpula do Mercosul que ocorre no sábado (20), em Foz do Iguaçu (PR), mas divergências internas no bloco europeu ainda travam a conclusão.

Entre os europeus, a resistência ao acordo é liderada pela França, acompanhada de Hungria e Polônia. Nos últimos dias, entretanto, a Itália se somou aos opositores, o que impede a conclusão definitiva do tratado.

Para ser aprovado no parlamento europeu, o acordo precisa ser apoiado por no mínimo 15 dos 27 países que compõem o bloco, e que representem pelo menos 65% da população da União Europeia. Sem França, Polônia e Hungria, e também sem a Itália, os europeus não chegam à exigência do contingente populacional mínimo. Do outro lado, Alemanha e Espanha são os principais países europeus apoiando a conclusão do tratado.

— Na conversa com a primeira-ministra Meloni, ela ponderou para mim que não é contra o acordo, ela apenas está vivendo um certo embaraço político com os agricultores italianos. Mas ela tem certeza que é capaz de convencê-los a aceitar o acordo. E ela, então, disse que, se tivermos paciência, de uma semana, 10 dias, no máximo um mês, a Itália estará junto com o acordo — afirmou Lula, durante entrevista em Brasília.

A União Europeia realiza uma cúpula nesta semana que vai até a sexta-feira (19), em Bruxelas, onde um consenso poderia selar a adesão do bloco ao tratado. Até esta quinta, a finalização do acordo não havia entrado na pauta, o que ainda tem uma pequena chance de ocorrer na sexta — contudo, a maior possibilidade é que a conclusão do acordo seja mesmo adiada para janeiro. Ao chegar à capital belga, Ursula von der Leyen, presidente do executivo europeu, defendeu a importância do acordo com o bloco sul-americano.

— O Mercosul tem um papel central na nossa estratégia comercial. É um mercado potencial de 700 milhões de consumidores e é de enorme importância que consigamos a luz verde para completar a assinatura — reforçou.

Para Roberto Uebel, professor de relações internacionais da ESPM-SP, a conclusão do acordo no atual contexto internacional do comércio trará vantagens significativas para os dois blocos.

— Neste momento de aplicações de tarifas em série por parte dos Estados Unidos, da guerra comercial que o país mantém com a China, e de outros fatores como a guerra da Rússia com a Ucrânia, a celebração de um acordo comercial desta magnitude é muito importante para os dois lados. Cria um mercado preferencial enorme e reduz a dependência comercial em relação às duas grandes potências globais, gerando menor oscilação cambial, menor incerteza e maiores vantagens competitivas a longo prazo — destaca.

Impasses por parte dos europeus

O principal setor em oposição ao acordo na Europa é o agropecuário. Com a redução e eliminação das tarifas de importação de produtos provenientes do bloco sul-americano, eles temem a maior competitividade nos preços que itens como carnes, arroz, mel, açúcar e soja terão em território europeu.

Os agricultores europeus alegam que os produtores sul-americanos não atendem aos padrões ambientais e de segurança alimentar da União Europeia, e que isso prejudicaria a competição de preços. Por outro lado, a UE afirma que suas regras internas não serão flexibilizadas para a conclusão do acordo.

O parlamento europeu já havia aprovado uma série de medidas que objetivavam amainar o protesto dos agricultores locais. Entre as ações de salvaguarda, foi criado um mecanismo para monitorar o cumprimento dos requisitos de produção e o impacto do acordo em produtos considerados sensíveis, como carne bovina, aves e açúcar, além de uma possível recriação das tarifas caso o mercado se torne instável na Europa.

— Os agricultores têm um peso político e institucional muito relevante na França e na Itália, são famílias que estão há muitas gerações produzindo itens que, além da importância econômica, fazem parte da identidade destes países, como as uvas para fazer vinho, a farinha e o trigo para o pão, por isso conseguem exercer tanta pressão nos governos. Como o agronegócio na América do Sul é muito desenvolvido do ponto de vista tecnológico e da capacidade de produção, eles temem essa competição, pois esses produtos devem ser favorecidos no acordo, assim como os produtos industrializados europeus também devem ser os mais favorecidos no sentido contrário — comenta João Jung, professor de relações internacionais da PUCRS.

Mesmo a aprovação das medidas de salvaguarda não arrefeceu a contrariedade dos agricultores europeus. Nesta quinta, durante a cúpula da União Europeia em Bruxelas, milhares de produtores protestaram contra a conclusão do acordo.

Interessa ao RS

A União Europeia é um dos mais relevantes parceiros comerciais do Rio Grande do Sul. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), 12,04% das exportações gaúchas têm como destino países do bloco europeu, enquanto 10,5% das importações do Estado são provenientes dos territórios da União Europeia.

— Para o Rio Grande do Sul, seria muito benéfica a conclusão e a entrada em vigor do acordo. Estamos nessa expectativa, pois ampliaria os nossos mercados estratégicos, reduzindo barreiras comerciais e criando um ambiente muito mais favorável nos investimentos, inovação e geração de empregos — argumenta o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

Ainda segundo a Fiergs, 98,1% das exportações gaúchas para a União Europeia são da indústria de transformação. Entre os produtos mais expressivos, estão tabaco (32%), alimentos (25,8%), químicos (11,9%) e celulose e papel (10%).

— Inicialmente esses produtos seriam mais beneficiados, mas podemos ter espaço para aumentar as exportações de outros itens. Ao mesmo tempo, vamos receber mais produtos europeus aqui, com maior competitividade, mas a competição também é algo saudável, que pode impulsionar a inovação e o desenvolvimento nas nossas indústrias — acrescenta Bier.

Histórico das negociações entre Mercosul e União Europeia

Os primeiros contatos para a realização do acordo entre os blocos foram realizados em 1999. Após duas décadas de negociações, um acerto chegou a ser anunciado em 2019, com a assinatura de um termo comum, mas sua adoção definitiva nunca ocorreu por parte dos europeus.

Já naquele momento, setores da UE pressionavam por uma revisão de alguns termos propostos inicialmente nas negociações. Enquanto agricultores de países da Europa já reclamavam da concorrência que os produtos sul-americanos trariam aos seus negócios, deputados ligados ao meio ambiente exigiam maior rigor nos indicativos de preservação ambiental nos países sul-americanos, principalmente no Brasil.

Desde então, com mais um período de impasse, chegou-se a especular que o acordo definitivo nunca sairia. Contudo, após retomada com mais força nas negociações entre os líderes dos países do Mercosul e da Comissão Europeia nos últimos anos, um anúncio de finalização chegou a ser realizado no final de 2024.

Para entrar definitivamente em vigor, o acordo precisa ser aprovado no conselho da União Europeia e pelo parlamento europeu, etapa que o bloco tenta superar. Se ocorrer esta aprovação, a parte comercial do acordo, que é a principal, já passa a valer em todos os países da UE. Contudo, o acordo completo, incluindo todos os pontos, também precisará ser aprovado internamente pelos parlamentos de cada país.

Por parte dos quatro países do Mercosul envolvidos, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, a implementação é mais simples. Para oficializar seus termos, basta que os parlamentos de cada país aprovem o acordo internamente.

Benefícios do acordo

Estão previstos pontos de cooperação em diferentes áreas:

Redução e eliminação de tarifas para exportações e importações;

Facilitação de investimentos entre os países de cada bloco;

Colaboração na preservação ambiental;

Colaboração em assuntos de interesse político comum;

Regulamentação mútua de normas sanitárias e fitossanitárias;

O principal objetivo é alavancar as transações comerciais entre Mercosul e União Europeia. Com todos os países envolvidos, o acordo cria um mercado de mais de 700 milhões de consumidores e Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 22 trilhões. Por essa razão, este é considerado um dos maiores acordos comerciais internacionais da história.

Do lado do Mercosul, a medida poderá fomentar a exportação principalmente de produtos provenientes do agronegócio. Entre os destaques, estão itens como carnes, açúcar e arroz.