Em 10 anos, 60,7% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família

Enquanto a taxa média de saída dos beneficiários foi de 60,68%, entre os jovens de 15 a 17 anos, a proporção chega a 71,25%

Agência Brasil

