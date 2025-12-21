Elon Musk se torna primeira pessoa com fortuna de US$ 700 bilhões após decisão judicial; entenda

Elon Musk é dono de Tesla, SpaceX e X (o antigo Twitter). Chip Somodevilla / POOL/AFP

Como será ter um patrimônio de US$ 700 bilhões? Só uma pessoa no mundo sabe: Elon Musk, dono de Tesla, SpaceX e X (o antigo Twitter). Segundo cálculo da Forbes, o empresário se tornou, na última sexta-feira (19), o primeiro a somar fortuna desse tamanho. Se os valores fossem convertidos em reais, Musk alcançaria R$ 4 trilhões. As informações são da Reuters e do The New York Times.

O curioso é que o bilionário havia chegado ao patrimônio de US$ 600 bilhões na segunda-feira (15) e, num intervalo de uma semana, passou a integrar o grupo dos US$ 700 bilhões.

Uma decisão na Justiça americana fez o capital do empresário disparar para US$ 749 bilhões (R$ 4,1 tri, na cotação atual). A Suprema Corte do Estado de Delaware restabeleceu o plano de remuneração de 2018 de Musk na Tesla, hoje avaliado em US$ 139 bilhões.

O bônus salarial de Musk em 2018, que chegou a valer US$ 56 bilhões, foi considerado exagerado em 2024 por um tribunal de primeira instância. À época, uma juíza do Tribunal de Chancelaria de Delaware decidiu que os acionistas não haviam sido devidamente informados sobre o plano e que o conselho da Tesla não havia agido de forma independente em relação a Musk ao conceder a remuneração.

A Suprema Corte avaliou que a decisão de 2024 que rescindiu o pagamento foi imprópria e injusta para Musk. O salário extra era uma forma de retribuir os esforços do empresário CEO da Tesla em alcançar metas financeiras e operacionais.

No mês passado, os acionistas da empresa de carros elétricos aprovaram novo plano de remuneração para Musk que poderia valer quase US$ 1 trilhão se a companhia atingir uma nova série de objetivos. Com esse bônus, o empresário pode se tornar o primeiro trilionário do mundo.