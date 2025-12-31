Eleições e cenário internacional incerto: especialistas avaliam os principais desafios para a economia brasileira em 2026

Política externa de Trump (E) e intenção de se reeleger de Lula (D) influenciam a economia em 2026. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Com a sombra de um ano eleitoral, que costuma embaralhar projeções e indicadores, e juro ainda em patamar elevado, a economia brasileira deve ter um 2026 desafiador.

Com um Banco Central (BC) ainda conservador para conter a inflação, e um governo federal incentivando consumo e demanda, o ambiente econômico para o ano que vem é delicado, segundo especialistas.

Diante desse cenário, analistas ouvidos pela reportagem de Zero Hora estimam um ano com economia andando de lado, diante da falta de clareza sobre futuro do controle fiscal e das relações comerciais ao redor do mundo.

Incerteza fiscal

Um dos principais pontos de atenção é o campo fiscal. A tendência de mais uma disputa eleitoral acirrada gera temor de que o governo federal gaste mais em busca de maior aprovação popular. Se o Executivo abre mais a torneira, a demanda na economia segue aquecida. Com a população gastando mais, a inflação não desacelera até o patamar desejado pelo Banco Central. Assim, o juro básico — principal instrumento contra a alta de preços — recua de forma mais lenta.

— O Banco Central vai continuar pisando no freio da economia. Mas, ao mesmo tempo, temos do outro lado o governo pisando no acelerador. Fica sempre com essa dicotomia, por isso que a economia desacelera, mas eventualmente até desacelera um pouco menos do que seria observado na ausência das medidas que foram colocadas — destaca Silvio Campos Neto, sócio e economista-sênior da Tendências Consultoria.

Já o professor Maurício Weiss, do Programa de Mestrado Profissional de Economia (PPECO) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), avalia que a questão fiscal não deve ser o maior problema em 2026:

— A taxa de juro é o principal obstáculo para a economia. A economia já tem apresentado sinais de desaceleração. O mercado de trabalho continua aquecido, mas o ritmo de contratação também desacelerou. O juro alto é muito consequência dessa meta da taxa de inflação, que é muito baixa, não condizente com um país em desenvolvimento econômico.

Weiss avalia que esse juro em patamar elevado por mais tempo tem potencial para causar um choque no emprego, enfraquecendo o mercado de trabalho.

Inflação

Diante da demanda ainda aquecida por impulsos fiscais já contratados, como isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil e incentivos no setor habitacional, a inflação deverá seguir próxima do teto da meta, que é de 4,5%.

No entanto, ao contrário de 2025, a inflação terá um impulso forte do grupo de alimentação. Questões climáticas e fatores ligados à safra do próximo ano devem empurrar o custo dos alimentos para cima. Por outro lado, serviços e preços administrados devem desacelerar, segundo analistas.

— A gente já tem um aumento na probabilidade de El Niño no segundo semestre de 2026. Tem também essa questão da safra, com previsão de ter uma reversão, uma queda em relação a 2025. Então, sai de uma alimentação no domicílio no IPCA de 1,4% em 2025 para 4,8% em 2026 — estima Bruno Imaizumi, economista da 4intelligence.

Juro

Em um cenário com inflação se aproximando do teto da meta, a tendência é de juro ainda alto por mais tempo. Nos últimos meses, boa parte do mercado apostava em corte da Selic já na reunião de janeiro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. No entanto, com as expectativas de inflação avançando, essas estimativas começaram a ser revistas. O consenso, agora, gira mais em torno de corte em março ou abril. Especialistas projetam uma Selic em torno de 12,5% ao final do ano — dois pontos percentuais e meio abaixo do nível atual.

Silvia Matos, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre), usa uma metáfora para exemplificar o peso dessas incertezas sobre as estimativas de juro em 2026:

— Vamos estar ainda em uma transição, em 2026. E será que o paciente vai sair da UTI ou não? Será que ele vai ter que tomar ainda uma dose ainda por um tempo maior de antibiótico para poder de fato curar a inflação e as coisas ficarem mais fáceis?

Câmbio

O patamar do dólar é um dos fatores mais complexos para as previsões. Como o câmbio responde rapidamente a pressões, para cima ou para baixo, nem sempre as expectativas se confirmam. Por exemplo, após o choque do final do ano passado, o mercado estimava que o dólar encostasse nos R$ 6 em 2025, o que não se confirmou.

As projeções mais atuais trabalham com dólar na casa dos R$ 5,50 em 2026. No entanto, eventuais estresses na eleição ou no contexto internacional podem pressionar o câmbio, segundo especialistas.

Contexto internacional

O cenário externo é outro componente ainda nebuloso para 2026, segundo analistas. Como boa parte dos problemas ocorreram devido às decisões tarifárias do governo Trump, a incerteza sobre os próximos passos do americano impedem apostas mais certeiras.

Em relação ao tarifaço, o professor Maurício Weiss afirma que essa sanção teve efeito menor do que o previsto no Brasil em 2025. No entanto, destaca que, no caso do Rio Grande do Sul, a medida ainda afeta boa parte da indústria, principalmente em ramos como o da madeira, o moveleiro, o do tabaco e o de calçados. Com isso, estima cenário ainda de incerteza:

— Então, esses problemas pontuais para esse setores devem ser levados em consideração na busca de continuidade da negociação com os Estados Unidos.

PIB

No ambiente descrito, com risco fiscal ainda no radar, possível novo repique da inflação e juro elevado, a tendência é de economia desacelerando.

Projeções mais recentes indicam um Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro fechando 2025 entre 2% e 2,5%. Para 2026, a perda de ritmo segue, com estimativas apontando para atividade avançando abaixo dos 2%.

— A gente projeta um PIB crescendo 1,6% no próximo ano, e do ponto de vista de serviços ainda alguma sustentação — destaca Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria.