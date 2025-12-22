Economia

Na mira do fisco
Notícia

Devedores contumazes: entenda projeto que cria regras mais rígidas contra a sonegação de impostos

Texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda sanção do presidente Lula para começar a valer

Bruna Oliveira

