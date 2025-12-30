Desemprego fica em 5,2% no trimestre terminado em novembro, menor nível desde 2012

A taxa de desemprego caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro e alcançou o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta terça-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Conforme o levantamento, o número de desempregados no Brasil é de 5,64 milhões. Já a população ocupada — total de trabalhadores do país — chegou a 103,2 milhões.
No trimestre encerrado em outubro, a taxa de desocupação estava em 5,4%.
Outros dados
No trimestre encerrado em novembro, a taxa de informalidade ficou em 37,7%, totalizando 38,8 milhões de trabalhadores.
A renda média real do trabalhador bateu um recorde, chegando a R$ 3.574, crescendo 1,8% no trimestre e 4,5% em relação ao mesmo trimestre móvel de 2024.
Já a massa de renda real habitual paga aos trabalhadores ocupados somou R$ 363,7 bilhões, com altas de 2,5% no trimestre e de 5,8% no ano.
Números
- Taxa de desocupação: 5,2%
- População desocupada: 5,64 milhões
- População ocupada: 103,2 milhões
- Empregados com carteira assinada: 39,4 milhões
- Empregados sem carteira assinada: 13,6 milhões
- Trabalhadores por conta própria: 26 milhões
- Trabalhadores informais: 38,8 milhões
- Taxa de informalidade: 37,7%
A Pnad
A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura uma vaga. São visitados 211 mil domicílios em todos os Estados e no Distrito Federal.