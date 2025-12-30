Economia

Desemprego fica em 5,2% no trimestre terminado em novembro, menor nível desde 2012

Número de desocupados no Brasil é de 5,64 milhões. Já a população ocupada do país chegou a 103,2 milhões

Zero Hora

