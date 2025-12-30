Desemprego fica em 5,2% no trimestre terminado em novembro, menor nível desde 2012

Número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 13,6 milhões entre setembro e novembro de 2025. XM4THX / stock.adobe.com

A taxa de desemprego caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro e alcançou o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta terça-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o levantamento, o número de desempregados no Brasil é de 5,64 milhões. Já a população ocupada — total de trabalhadores do país — chegou a 103,2 milhões.

No trimestre encerrado em outubro, a taxa de desocupação estava em 5,4%.

Outros dados

No trimestre encerrado em novembro, a taxa de informalidade ficou em 37,7%, totalizando 38,8 milhões de trabalhadores.

A renda média real do trabalhador bateu um recorde, chegando a R$ 3.574, crescendo 1,8% no trimestre e 4,5% em relação ao mesmo trimestre móvel de 2024.

Já a massa de renda real habitual paga aos trabalhadores ocupados somou R$ 363,7 bilhões, com altas de 2,5% no trimestre e de 5,8% no ano.

Números

Taxa de desocupação: 5,2%

População desocupada: 5,64 milhões

População ocupada: 103,2 milhões

Empregados com carteira assinada: 39,4 milhões

Empregados sem carteira assinada: 13,6 milhões

Trabalhadores por conta própria: 26 milhões

Trabalhadores informais: 38,8 milhões

Taxa de informalidade: 37,7%

