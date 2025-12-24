Economia

Aumento 6,8%
Notícia

Decreto oficializa reajuste do salário mínimo para R$ 1.621 em 2026

Montante foi calculado com a soma do índice do INPC e do crescimento real do PIB. Em 2025, valor é de R$ 1.518

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS