CPI prende ex-coordenador do INSS após nove horas de depoimento

Ex-cordenador foi preso em flagrante. Waldemir Barreto / Agência Senado

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou, no início da madrugada desta terça-feira (2), a prisão em flagrante de Jucimar Fonseca da Silva, que chefiou as áreas de Pagamento de Benefício e de Consignação da autarquia. A medida foi tomada após uma sessão que começou na tarde do dia anterior e durou cerca de nove horas.

— Senhor Jucimar, por ter dito aqui que não foi convocado corretamente e por não ter dado as datas corretas que o relator lhe perguntou sobre os ACTs (acordos de cooperação técnicas), o senhor está preso por calar a verdade — anunciou Viana, ao fim do depoimento.

Por ordem do presidente da CPI, a Polícia Legislativa conduziu o investigado para registro do flagrante.

Leia Mais Pagamento de pensão especial para órfãos de vítimas de feminicídio passa a valer este mês; saiba quem tem direito e como solicitar

Jucimar é investigado no âmbito da operação Sem Desconto, da Polícia Federal, por ter autorizado o processamento dos descontos associativos e de crédito consignado em folha mesmo em situações que apresentavam indícios de irregularidades.

Ele também assinou nota técnica que autorizou o desbloqueio em lote de descontos associativos a pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), uma das entidades envolvidas no esquema.

Em seu depoimento, Fonseca da Silva buscou se distanciar das irregularidades e afirmou que não tinha ciência delas quando tomou decisões.

— Eu era um coordenador-geral. Eu estava sob a autoridade hierárquica do Diretor de Benefícios, do Presidente do INSS. Portanto, eu não tinha poder decisório sobre essas questões que estão sendo apontadas pela CPI — alegou.

Jucimar foi convocado a depor à CPI do INSS para explicar o porquê da liberação de descontos em massa na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, mesmo diante de pareceres contrários.

Ele havia se negado a comparecer em duas convocações anteriores. Desta vez, foi localizado pela Polícia Legislativa do Senado em local próximo a Manaus e conduzido coercitivamente até o Congresso, em Brasília.

Em entrevista concedida após o fim dos trabalhos, nesta madrugada, Carlos Viana disse que o ex-coordenador do INSS foi avisado de que o comparecimento à CPMI era obrigatório e de que não poderia alegar motivos médicos para ausência sem ser submetido a perícia.

O presidente afirmou ainda que Jucimar sustentou, ao longo do depoimento, que só a partir de 2023 passou a emitir pareceres técnicos sobre acordos de cooperação técnica. Segundo Viana, já está comprovado que ele fazia essa ação desde 2021.

— O tempo da paciência com quem vem mentindo à CPI acabou — declarou Carlos Viana.