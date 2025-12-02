Economia

Fraudes na previdência
CPI prende ex-coordenador do INSS após nove horas de depoimento

Jucimar Fonseca da Silva foi preso em flagrante ao ser acusado de "calar a verdade" pelo presidente da Comissão, Carlos Viana

Estadão Conteúdo

