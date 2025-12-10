Copom mantém taxa Selic em 15% ao ano pela quarta vez consecutiva

Resultado da reunião no BC foi divulgado no final da tarde desta quarta. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manteve a taxa Selic em 15% ao ano após reunião realizada nesta quarta-feira (10). A manutenção da taxa neste patamar já era esperada por especialistas.

É a quarta vez consecutiva que a Selic é mantida em 15%. Em junho, a taxa básica de juros foi elevada a este estágio e foi mantida também nas reuniões de julho, setembro, novembro e agora, em dezembro.

Segundo nota divulgada pelo Comitê após a reunião, a decisão ocorreu porque o Copom entende como "compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego".

A decisão pela manutenção da taxa foi seguida por unanimidade, ou seja, todos os nove membros do Copom votaram pela mesma decisão.

Ainda de acordo com o Copom, o cenário econômico do Brasil "segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho". Tal situação "exige uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado", argumentou o Comitê.