Copom mantém taxa Selic em 15% ao ano pela quarta vez consecutiva

Em junho, a taxa básica de juros foi elevada a este estágio e foi mantida nas reuniões de julho, setembro, novembro e agora, em dezembro

Caroline Garske

