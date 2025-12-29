Contas do governo têm déficit de R$ 83,8 bilhões no acumulado de janeiro a novembro

O resultado considera as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Umm Addami / stock.adobe.com

Dados divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Tesouro Nacional apontam que o governo federal acumulou um rombo de R$ 83,823 bilhões entre janeiro e novembro de 2025. O resultado considera as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central.

No mesmo período de 2024, o resultado era negativo em R$ 67,030 bilhões, sem correção pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). As despesas têm alta real de 3,4% na soma do ano, enquanto as receitas totais sobem 3,3% acima da inflação.

No acumulado de 12 meses até novembro, o déficit primário do governo central soma R$ 57,4 bilhões – o equivalente a 0,47% do Produto Interno Bruto (PIB). As despesas obrigatórias somam 17,24% do PIB, e as discricionárias, 1,58%.

A meta fiscal de 2025 é de déficit zero, com tolerância de 0,25% do PIB para mais ou para menos.

Resultado negativo em novembro

Em novembro, as contas do governo tiveram déficit primário de R$ 20,172 bilhões. Já em outubro, houve superávit de R$ 36,527 bilhões.

O rombo de novembro foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de R$ 13,250 bilhões. Todas as projeções do mercado indicavam um resultado negativo, entre R$ 14,075 bilhões e R$ 35,90 bilhões.

O déficit primário do mês passado foi maior do que o registrado em novembro de 2024, quando as contas do governo central ficaram negativas em R$ 4,503 bilhões. É o maior rombo para o mês desde 2023, quando o saldo foi negativo em R$ 41,707 bilhões, em números corrigidos pela inflação.