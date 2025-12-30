Comprar imóvel no RS? O que você precisa saber para fugir de armadilhas com a documentação

Cerca de 3,5% do valor do bem deve ser reservado para a documentação. Andréa Graiz / Agencia RBS

Os cuidados necessários na hora de adquirir um imóvel vão além de verificar questões estruturais, como fiação elétrica e encanamento. Antes de qualquer transação financeira, é preciso ter atenção a toda a documentação da casa, apartamento ou terreno, para evitar futuras dores de cabeça.

No Brasil, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR) estima que quatro em cada 10 imóveis urbanos apresentem algum tipo de irregularidade. Os mais comuns são a falta de registro da construção e ações judiciais no nome do proprietário.

Leia Mais Porto Alegre tem aumento de vendas de imóveis em 2025; saiba quais bairros lideram a alta

Os custos documentais (escritura e registro) no Rio Grande do Sul giram em torno de 1,5% do valor do imóvel. Somando o imposto de transmissão (ITBI), que varia de 2% a 3%, o comprador deve reservar cerca de 3,5% do valor total do bem para a documentação.

Confira, nesta reportagem, como evitar armadilhas ao comprar um imóvel:

Verifique o "CPF" do imóvel

O primeiro passo é saber qual o número de matrícula ou de registro do imóvel — ambos os termos se referem à mesma coisa. Presidente da Anoreg no Rio Grande do Sul, Claúdio Grecco compara esse documento ao Cadastro de Pessoa Física (CPF): cada indivíduo — nesse caso, imóvel — tem o seu.

Em posse dessa informação, é possível dar início às diversas verificações necessárias, como conferir se quem está vendendo realmente é o proprietário do bem.

Quando o imóvel de interesse é uma casa ou um prédio pequeno, que não foi feito por grandes construtoras, também é importante ver se a construção está averbada, ou seja, se sua existência está registrada na matrícula.

— Às vezes, tem só o terreno, o registro não tem a casa em cima. E isso acontece com vários imóveis no Brasil, é muito comum — conta Grecco.

Tabelião em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, ele cita o exemplo do município, onde apenas 2% das casas contam com a averbação das edificações.

Leia Mais Donos de imóveis em Porto Alegre estão mais dispostos a dar descontos em venda e aluguel

Como regularizar

Caso a construção não esteja averbada, é preciso regularizar a situação. Para isso, é necessário apresentar os seguintes documentos:

planta baixa

memorial descritivo

anotação da responsabilidade técnica (ART) do arquiteto ou engenheiro

Então será possível emitir o "habite-se", que atesta a conclusão da obra conforme as normas, e a vistoria dos bombeiros, exigida para prédios e edificações comerciais.

Se o terreno tiver mais de 70 metros quadrados construídos, também será necessário pagar o INSS referente à mão de obra que trabalhou no local. Além disso, surgem outros custos retroativos, como o IPTU.

Certidões negativas

Em processos jurídicos, financiamentos e outras negociações, é comum utilizar imóveis como garantias. Por isso é necessário buscar a certidão negativa de ônus e de ações.

Certidões de ônus: informam se existem encargos como hipotecas, alienações fiduciárias ou penhoras judiciais.

informam se existem encargos como hipotecas, alienações fiduciárias ou penhoras judiciais. Certidões de ações: revelam se o proprietário responde a processos (trabalhistas, cíveis ou criminais) nos quais o imóvel possa ser objeto de disputa ou garantia.

revelam se o proprietário responde a processos (trabalhistas, cíveis ou criminais) nos quais o imóvel possa ser objeto de disputa ou garantia. Certidões fiscais: verifica débitos de IPTU, taxas municipais, estaduais e federais (Receita Federal).

É possível fazer essa busca por conta própria, em Tribunais de Justiça, por exemplo, ou pagar um tabelião para fazer todas as verificações e emitir o documento.

— Pode ser uma hipoteca, pode ser uma alienação fiduciária, pode ser uma penhora judicial. Tu tens que saber se aquele imóvel realmente está livre para ser transmitido. Ele tem que estar limpo para poder ser transmitido — detalha Grecco.