Com novo recorde de inscrições, ARP premia destaques da indústria criativa no RS

Salão ARP 2025 entregou 23 prêmios. Jeff Botega / Agencia RBS

Sob o slogan "Para onde foram as boas ideias?", o tradicional prêmio da Associação Riograndense de Propaganda (ARP) foi entregue, na noite desta quinta-feira (4), aos profissionais e às empresas de publicidade e indústria criativa que mais se destacaram ao longo deste ano no Estado justamente por combinar criatividade e eficiência.

Os 23 vencedores foram escolhidos em meio a mais um número recorde de inscritos — os 528 concorrentes superaram em 28% os participantes do ano anterior, que também havia registrado a marca mais elevada até então. Cada um recebeu o troféu em forma de estrela durante a cerimônia do Salão ARP 2025 realizada na Casa NTX, em Porto Alegre, na mesma data em que se comemora o Dia Mundial da Publicidade.

Prêmio de destaque da noite, o reconhecimento como Empresário ou Dirigente de Comunicação do Ano foi concedido a Suani Campagnollo, da agência Batuca. Diante de um público superior a 900 profissionais, a HOC venceu na categoria de Agência do Ano, e a Eletromídia ganhou como melhor Veículo. O Sicredi ficou com a premiação de Marca do Ano. No conjunto, a Escala ficou com o maior número de distinções, com seis troféus em diferentes categorias.

À parte da competição, também foram homenageados, com o troféu Reconhecimento ARP, Raul Krebs e Malu Macedo. O publicitário Roberto Philomena foi contemplado com o prêmio Lairson Kunzler, que destaca o legado de trajetórias profissionais.

— O Salão ARP 2025 foi a coroação de um ano de grande efervescência criativa. O recorde de cases e a presença de mais de 900 pessoas na Casa NTX demonstram a força do nosso mercado — afirmou o presidente da ARP, Fernando Silveira.

Neste ano, os associados ARP votaram para escolher os vencedores de nove categorias: Empresário(a) ou dirigente de comunicação do ano, Agência do ano, Marca do ano, Veículo do ano, Solução de tecnologia, Serviços especializados, Profissional de Marketing do ano, Profissional de Atendimento ou Representante de Veículo e Young do ano. As categorias restantes tiveram os vencedores definidos pela média técnica do corpo de jurados, a partir da pontuação alcançada nos cases inscritos.

Pela primeira vez, a ARP utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para a confirmação de campanhas veiculadas, prazos e fichas técnicas. Segundo a associação, a medida teve como objetivo "garantir a máxima isonomia e credibilidade do prêmio, reforçando o seu valor para toda a indústria". A edição 2025 do Salão ARP conta com o patrocínio de empresas como Grupo RBS, Eletromidia, IFPRO, SECOM, Banrisul, SBT e Sicredi.

Mais de 900 pessoas participaram do evento em Porto Alegre. Jeff Botega / Agencia RBS

Confira a lista completa dos vencedores

Empresário(a) ou Dirigente de Comunicação do Ano

Suani Campagnollo (Batuca)

Agência do Ano

HOC

Marca do Ano

Sicredi

Solução de Tecnologia

TRINCA

Serviço de Conteúdo Digital

Gross Marketing

Serviços Especializados

Inventa Evento

Veículo do Ano

Eletromidia

Produção Eletrônica

Polvo Content

Produção Digital e/ou Animação

Pé Grande

Produção de Áudio

Lira Música

Profissional de Atendimento de Veículo ou Representante de Veículo

Rodrigo Rorato (Imobi)

Profissional de Marketing do Ano

Lidiane Lorenzoni (PUCRS)

Young do Ano

Andressa Brum (HappyHouse)

Professor(a) do Ano

Camila Morales (Uniritter)

Estudante(s) do Ano

Julia Dornelles e Maria Luiza Oliveira (Unisinos)

Profissional de Planejamento do Ano

Calvin Wallau (Escala)

Profissional de Atendimento do Ano

Débora Masiero (Escala)

Profissional de Mídia do Ano

Sofia Dipp (Escala)

Profissional de Produção do Ano

Lucirene Barros (Escala)

Social Media do Ano

Camille Zagonel (Sobe)

Redator(a) do Ano

Emerson Santin (e21)

Diretor(a) de Criação do Ano

Roberto Lopes (Escala)

Diretor(a) de Arte do Ano

Lucas Trevisani (Escala)

