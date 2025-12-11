Coca-Cola anuncia o brasileiro Henrique Braun como o seu novo CEO

Brasileiro Henrique Braun pretende melhorar a relação da Coca-Cola com os consumidores. Coca-cola / Divulgação

Henrique Braun, atual número dois da Coca-Cola, assumirá a direção da empresa americana de refrigerantes a partir de 31 de março, anunciou o grupo em um comunicado. O brasileiro substituirá James Quincey, que comandou a empresa durante quase nove anos, e se tornará presidente executivo.

O objetivo de Braun será "a aproximação ainda mais estreita da empresa às necessidades dos consumidores", afirmou a Coca-Cola em um comunicado.

O brasileiro trabalha para a marca há quase 30 anos. Ele é o atual vice-presidente executivo e foi nomeado diretor de operações em 2025.

"James (Quincey) continuará com um papel muito ativo na empresa em sua função de presidente executivo", afirmou David Weinberg, um conselheiro independente da Coca-Cola, citado no comunicado.