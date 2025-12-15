Economia

Nome sujo
Clima, juros e poder de compra: as causas para a disparada da inadimplência no RS em 2025

População gaúcha com dívidas em atraso chegou a 45,5% em outubro, o maior percentual no ano, mesmo em cenário de inflação e desemprego baixos

Bruna Oliveira

