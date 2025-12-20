Economia

Por cinco votos a um

Casquinha do McDonalds não é sorvete? Rede garante imposto zero e se livra de multa milionária; entenda

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, caracterizou os itens como bebida láctea, o que permite que empresa seja beneficiada com alíquota zero de PIS/Cofins

Estadão Conteúdo

Redação

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS