Casquinha do McDonalds não é sorvete? Rede garante imposto zero e se livra de multa milionária; entenda

Decisão é favorável para o McDonald's Sampajano-Anizza / stock.adobe.com

Parece sorvete, tem gosto de sorvete e é gelado como sorvete, mas é... bebida láctea. Pelo menos foi esse o entendimento da 1ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Em uma vitória estratégica para a Arcos Dourados, operadora do McDonalds no Brasil, o tribunal decidiu, por cinco votos a um, que as famosas casquinhas, sundaes e milk-shakes da rede não se enquadram na categoria de "gelados comestíveis".

A decisão permite que a empresa usufrua da alíquota zero de PIS/Cofins, um benefício fiscal reservado a bebidas lácteas, anulando uma autuação da Receita Federal que somava R$ 324 milhões.

A tese vencedora: líquido de alta viscosidade

A disputa girou em torno da física e da química dos alimentos. A fiscalização da Receita Federal argumentava que os produtos eram sorvetes do tipo soft, sujeitos à tributação normal, e que chamá-los de bebida seria um "extremo de tecnicidade" para evitar o imposto, já que o produto não é líquido aos olhos do consumidor comum.

Leia Mais Congresso aprova Orçamento de 2026 com R$ 61 bilhões em emendas

No entanto, a defesa do McDonalds prevaleceu com argumentos extraídos de laudos periciais. A tese aceita pelos conselheiros baseou-se em dois pilares principais:

Não é congelado: para ser considerado sorvete (gelado comestível) pela legislação regulatória, o produto precisaria ser armazenado ou servido em temperaturas iguais ou inferiores a -8°C ou -12°C. A empresa comprovou que suas sobremesas são servidas ao consumidor entre -4°C e -6°C. Tecnicamente, elas estariam apenas "resfriadas".

para ser considerado sorvete (gelado comestível) pela legislação regulatória, o produto precisaria ser armazenado ou servido em temperaturas iguais ou inferiores a -8°C ou -12°C. A empresa comprovou que suas sobremesas são servidas ao consumidor entre -4°C e -6°C. Tecnicamente, elas estariam apenas "resfriadas". É um líquido viscoso: laudos do laboratório Food Intelligence e do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) apresentados no processo classificaram a massa da casquinha como um "líquido de alta viscosidade" ou "pasta cremosa". O argumento é que a máquina do restaurante apenas resfria a bebida láctea comprada dos fornecedores (como Vigor e Polenghi), sem alterar sua composição química.

O impacto no milk-shake

A decisão também abrangeu o milk-shake servido pela empresa. A Receita questionava se o produto final mantinha as características de bebida láctea após a mistura de xaropes e sabores.

Os dados apresentados pela Arcos Dourados, contudo, mostraram que o milk-shake mantém uma base láctea (leite e soro de leite) muito superior aos 51% exigidos pela Instrução Normativa nº 16/2005 do Ministério da Agricultura para ser considerado bebida. No caso do sabor Flocos, por exemplo, a base láctea chega a 73,1%; no de Chocolate, a 64,3%.

Leia Mais Dez municípios detinham quase um quarto do PIB em 2023, aponta o IBGE

Divergência entre os conselheiros