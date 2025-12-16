Câmara vota Projeto que pode render quase R$ 20 bilhões aos cofres públicos nesta terça-feira

Urgência do projeto foi aprovada em julho. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação

A Câmara dos Deputados irá votar nesta terça-feira (16) o projeto de lei complementar que reduz 10% dos benefícios federais de natureza tributária oferecidos como incentivo a atividades econômicas.

O governo afirma que, caso seja aprovada, proposta pode resultar em quase R$ 20 bilhões aos cofres públicos.

O projeto determina a redução dos benefícios federais nos dois anos seguintes após a entrada em vigor da lei. Ficam de fora da proposta de redução os incentivos dados:

ao regime tributário incentivado do simples Nacional

à Zona Franca de Manaus e demais zonas francas, bem às áreas de livre comércio

aos financiamentos ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

às entidades sem fins lucrativos como instituições de assistência social e de educação, a partidos políticos e suas fundações, a entidades sindicais dos trabalhadores

aos produtos que compõem a cesta básica

aos programas destinados à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de cursos superiores

à política industrial para o setor de tecnologias da informação e comunicação e ao setor de semicondutores

Caso o texto receba parecer favorável, projeto vai para o Senado e, se aprovado, segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para que entre em vigor no próximo ano, é necessário que tudo seja feito até o dia 31 de janeiro.

Em julho deputados já haviam aprovado a urgência do texto, que não precisou passar por comissões antes de chegar ao plenário.