Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça, diz Haddad após reunião com Motta

Ministro afirmou que a reunião com o presidente da Câmara teve como objetivo organizar a reta final do ano legislativo e permitir a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026

Agência Brasil

