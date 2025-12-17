Calendário INSS 2026: veja datas de pagamento do benefício

Para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro vão começar no dia 26 de janeiro. Camila Hermes / Agencia RBS

O Ministério da Previdência Social anunciou, nesta quarta-feira (17), o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026.

Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os depósitos referentes a janeiro realizados entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal superior ao piso nacional começam a receber a partir de 2 de fevereiro (veja as datas completas abaixo).

Previsão de pagamentos:

Janeiro: de 26 de janeiro a 6 de fevereiro

de 26 de janeiro a 6 de fevereiro Fevereiro: de 23 de fevereiro a 6 de março

de 23 de fevereiro a 6 de março Março: de 25 de março a 8 de abril

de 25 de março a 8 de abril Abril: de 24 de abril a 8 de maio

de 24 de abril a 8 de maio Maio: de 25 de maio a 8 de junho

de 25 de maio a 8 de junho Junho: de 24 de junho a 7 de julho

de 24 de junho a 7 de julho Julho: de 27 de julho a 7 de agosto

de 27 de julho a 7 de agosto Agosto: de 25 de agosto a 8 de setembro

de 25 de agosto a 8 de setembro Setembro: de 24 de setembro a 7 de outubro

de 24 de setembro a 7 de outubro Outubro: de 26 de outubro a 9 de novembro

de 26 de outubro a 9 de novembro Novembro: de 24 de novembro a 7 de dezembro

de 24 de novembro a 7 de dezembro Dezembro: de 22 de dezembro a 8 de janeiro

Dígito verificador

O calendário de pagamentos do INSS considera o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço.

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos começam pelos benefícios com final 1. Já para segurados com renda superior ao piso, o cronograma inicia com cartões terminados em 1 e 6. No dia seguinte, são pagos os finais 2 e 7, e assim sucessivamente.

