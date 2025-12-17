Calendário INSS 2026: veja datas de pagamento do benefício

O Ministério da Previdência Social anunciou, nesta quarta-feira (17), o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026.
Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os depósitos referentes a janeiro realizados entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal superior ao piso nacional começam a receber a partir de 2 de fevereiro (veja as datas completas abaixo).
Previsão de pagamentos:
- Janeiro: de 26 de janeiro a 6 de fevereiro
- Fevereiro: de 23 de fevereiro a 6 de março
- Março: de 25 de março a 8 de abril
- Abril: de 24 de abril a 8 de maio
- Maio: de 25 de maio a 8 de junho
- Junho: de 24 de junho a 7 de julho
- Julho: de 27 de julho a 7 de agosto
- Agosto: de 25 de agosto a 8 de setembro
- Setembro: de 24 de setembro a 7 de outubro
- Outubro: de 26 de outubro a 9 de novembro
- Novembro: de 24 de novembro a 7 de dezembro
- Dezembro: de 22 de dezembro a 8 de janeiro
Dígito verificador
O calendário de pagamentos do INSS considera o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço.
Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos começam pelos benefícios com final 1. Já para segurados com renda superior ao piso, o cronograma inicia com cartões terminados em 1 e 6. No dia seguinte, são pagos os finais 2 e 7, e assim sucessivamente.
A tabela de pagamento com as datas completas está disponível neste link.