Brasil registra saldo positivo de 85,8 mil empregos com carteira assinada em novembro

O salário médio real de admissão em novembro foi de R$ 2.310,78. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Brasil gerou 85.864 postos de trabalho no mês de novembro, resultado de um total de 1.979.902 admissões e 1.894.038 desligamentos. Os dados fazem parte do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado de janeiro a novembro de 2025, verificou-se um saldo positivo de +1.895.130, decorrente de 25.055.514 admissões e 24.160.384 desligamentos. Dos 1,895 milhão, 1,462 milhão eram postos de trabalho típico e 434 mil eram não típicos.

No acumulado dos últimos 12 meses (dezembro de 2024 a novembro de 2025) o saldo é de +1.339.878, menor que o saldo observado no período de dezembro de 2023 a novembro de 2024 (+1.781.293). Segundo os dados de rotatividade dos últimos doze meses, que consideram os desligamentos descontados (retirando mortes, aposentadorias e demissões voluntárias), a taxa de rotatividade aumentou de 32,33% para 33,15%.

Mês de novembro

Apenas dois dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos:

Comércio (+78.249 ou +0,7%)

Serviços (+75.131 ou +0,3%)

Registraram saldos negativos:

Agropecuária (-16.566 ou -0,8%)

Construção (-23.804 ou -0,7%)

Indústria (-27.135, ou -0,2%)

Em novembro, foram registrados saldos positivos em 20 Estados, com maiores saldos absolutos em São Paulo (+31.104), Rio de Janeiro (+19.961) e Pernambuco (+8.996). Considerando variações relativas, no entanto, os destaques foram para a Paraíba (+0,7%); Amazonas (+0,6%) e Alagoas (+0,6%). As UF com menor saldo absolutos foram: Minas Gerais: -8.740 postos (-0,1%); Goiás: -8.413 postos (-0,5%) e Mato Grosso: -5.802 postos (-0,5%).

Dos postos de trabalho gerados, 68,9% podem ser considerados típicos e 31,1% não típicos, majoritariamente contratados por trabalhadores temporários (+18.088) e intermitentes (+13.481), correspondendo à sazonalidade do período no comércio e nas atividades de serviços.

O saldo mais positivo é para mulheres (+93.087) do que para homens (-7.223), além de jovens de 18 a 24 anos (+79.567) e adolescentes até 17 anos (+20.752); e pessoas com nível médio completo (+92.294).

O salário médio real de admissão em novembro de 2025 foi de R$ 2.310,78, praticamente estável em relação a outubro (R$ 2.305,00).

Setores

No acumulado do ano, todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de Serviços, com saldo de +1.038.470 postos (+4,5%).

O Comércio registrou saldo positivo de +299.615 postos formais de trabalho (+2,8%). A Indústria gerou saldo de +279.614 postos de trabalho (+3,1%).

A Construção gerou +192.176 postos formais de trabalho (+6,7%). A Agropecuária também apresenta saldo positivo +85.276 postos de trabalho (+4,7%).

Estados

Os Estados com maior saldo no acumulado de 2025 são: