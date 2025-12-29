Economia

Sob sigilo

BC responde ao TCU sobre questionamento que aponta "precipitação" em liquidar Master

Ministro Jhonathan Jesus, do Tribunal de Contas da União, argumenta que Banco Central demorou a analisar alternativas de reorganização societária

Estadão Conteúdo

Lavínia Kaucz

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS