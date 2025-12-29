BC responde ao TCU sobre questionamento que aponta "precipitação" em liquidar Master

Liquidação extrajudicial do Banco Master foi determinada em 18 de novembro. Banco Master de Investimentos / Divulgação

O Banco Central enviou ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta segunda-feira (29), uma resposta ao despacho do ministro Jhonatan de Jesus que questiona a liquidação do Banco Master, decretada em novembro. Daniel Vorcaro, dono da instituição, foi preso no dia 18 de novembro.

O TCU informou que a resposta foi protocolada às 13h40min e anexada ao processo às 16h22min. O conteúdo da manifestação está sob sigilo, assim como o restante do processo.

Em despacho na última quinta-feira (18), o ministro do TCU deu 72 horas para a autarquia justificar a "medida extrema" e levantou a hipótese de travar ações futuras sobre os ativos da instituição financeira controlada por Daniel Vorcaro.

No documento da Corte, o ministro aponta uma suposta "precipitação" do BC e sugere que o órgão regulador do sistema financeiro pode ter errado ao ignorar soluções de mercado que salvariam o banco sem uso de recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

A avaliação do TCU, no entanto, contrasta com as evidências de fraude de R$ 12,2 bilhões que fundamentaram a intervenção. As investigações do BC e da Polícia Federal sobre o Master apontam que o banco comprou falsas carteiras de crédito da empresa Tirreno, sem o cuidado de verificar a solidez dos ativos.

O objetivo seria obter liquidez para honrar vencimentos de Certificados de Depósito Bancário (CDBs), porque o banco não tinha liquidez.

Jhonatan de Jesus argumenta que o BC teria demorado a analisar alternativas de reorganização societária. O ministro cita especificamente que, meses antes da liquidação, houve uma proposta de aquisição do Master pelo Grupo Fictor, no valor de R$ 3 bilhões.