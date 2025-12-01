BC Protege +: saiba como ativar a proteção contra abertura de contas fraudulentas em bancos

Ferramenta impede abertura de contas e contratação de crédito com documentos falsos. Andrey Popov / stock.adobe.com

O Banco Central lança nesta segunda-feira, 1º de dezembro, a ferramenta BC Protege+, que permitirá que pessoas e empresas bloqueiem a abertura de contas novas em seu nome ou sua inclusão como titular ou representante em contas já existentes.

A proteção é válida para contas de depósitos à vista, contas de depósitos de poupança e contas de pagamento pré-pagas, bem como a inclusão de titular ou representante nessas contas.

Ela também abrange todas as novas aberturas de contas, inclusive na mesma instituição ou conglomerado que a pessoa física ou jurídica já tenha conta.

O objetivo da nova funcionalidade é reforçar a segurança contra fraudes com uso de identidade falsa no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O BC, no entanto, reforça que a ferramenta é uma camada extra de proteção e não substitui outras medidas de segurança. "As instituições financeiras devem continuar verificando a identidade dos clientes e a autenticidade das informações, inclusive para atender ao disposto na Resolução Conjunta Nº 6, de 23/5/2023", disse a autarquia.

Como ativar o BC Protege+?

Para ativar o BC Protege+, é necessário ter conta no gov.br de nível prata ou ouro, com a verificação em duas etapas habilitada. No caso de pessoas físicas, os passos são os seguintes:

Acesse a plataforma do Meu BC e clique, na sequência, em Serviços➡️Cidadão➡️Meu BC e ➡️BC Protege +; Faça login com sua conta gov.br; No menu inicial, selecione BC Protege +; Na tela principal, escolha ativar a proteção.

Para desativar a proteção, o caminho é o mesmo – no entanto, será preciso definir se a desativação será por tempo indeterminado ou se haverá uma data para que a proteção seja reativada automaticamente.

No caso de pessoas jurídicas, a ativação pode ser feita pelo sócio, representante ou colaborador devidamente cadastrado no módulo de empresas do gov.br.

Os passos são semelhantes aos das pessoas físicas, no entanto, após clicar em BC Protege + no menu inicial, será necessário escolher a empresa em Selecionar dados do titular na tela principal.

Em seguida, basta escolher ativar a proteção. Se a empresa quiser abrir uma conta, todos os titulares e representantes precisam estar com seus CPFs com a proteção desativada.

Leia Mais Novas regras para CNH: fim das aulas obrigatórias em autoescolas é aprovado pelo Contran

Como funciona?

Ao ativar a proteção, a informação passa a constar no banco de dados do BC e, antes de abrir uma nova conta ou incluir um titular ou um representante em contas já existentes, as instituições financeiras são obrigadas a consultar o sistema para verificar se a proteção está ativada ou desativada.

Se a proteção estiver ativada, o banco não pode concluir nenhuma dessas ações e deve solicitar que o consumidor desative a função caso queira prosseguir com a contratação.

"As instituições financeiras devem tratar os dados recebidos exclusivamente para as finalidades previstas, garantindo a segurança, o processamento e a eliminação dos dados pessoais conforme a legislação vigente", disse o BC.