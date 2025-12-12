Economia

Crise

Bancos fecham proposta para emprestar R$ 12 bilhões aos Correios, que aguardam aval do Tesouro

Empresa busca empréstimo para quitar dívidas, investir em reestruturação e tentar recuperar lucratividade até 2027

Estadão Conteúdo

Alvaro Gribel

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS