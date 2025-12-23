Economia

Alívio para o bolso
Aneel anuncia bandeira verde para janeiro; tarifa sem custo extra não era alcançada há oito meses

Agência avalia que  manutenção dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas reduziu a necessidade de uso de termelétricas

