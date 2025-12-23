Aneel anuncia bandeira verde para janeiro; tarifa sem custo extra não era alcançada há oito meses

Sistema de bandeiras tarifárias reflete o custo variável da produção de energia elétrica Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta terça-feira (23) que a bandeira tarifária em janeiro de 2026 será verde, o que afasta a cobrança de custo adicional na conta de energia dos consumidores. O patamar não era alcançado desde abril.

Segundo a Aneel, houve, em novembro e dezembro, manutenção geral das chuvas e dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse cenário permitiu reduzir a necessidade de usinas termelétricas na comparação com o mês anterior.

O sistema de bandeiras tarifárias reflete o custo variável da produção de energia elétrica, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento das diferentes fontes de geração.

Criado em 2015, o mecanismo tem como objetivo sinalizar, de forma transparente, as condições de geração de energia. De acordo com dados da Aneel, a aplicação do sistema resultou em economia de juros evitados na ordem de R$ 12,9 bilhões desde a sua implementação.

O que significa cada cor?

A lógica das bandeiras é simples e funciona como um termômetro das condições de geração:

🟢 Bandeira verde: não há cobrança extra. É o estágio de condições favoráveis, com reservatórios em situação confortável.

🟡 Bandeira amarela: sinaliza energia mais cara devido a condições menos favoráveis, como chuvas abaixo do previsto. Cobra R$ 1,88 por 100 kWh.

🔴 Bandeira vermelha patamar 1: indica cenário desfavorável e maior uso de termelétricas. Cobra R$ 4,46 por 100 kWh.