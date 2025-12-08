Agência gaúcha de desenvolvimento celebra um ano de atuação com planos de dobrar carteira de projetos em 2026

Agência de fomento dedicada a atrair investimentos ao Rio Grande do Sul, a Invest RS apresentou nesta segunda-feira (8) um balanço do seu primeiro ano de atuação. Com carteira total de projetos que soma R$ 30 bilhões, a iniciativa conectou o Estado a negócios do mundo todo, em 12 áreas de desenvolvimento.
Da carteira total, R$ 10,9 bilhões representam novos investimentos. A agenda completa tem projeção para prospectar 22,8 mil empregos no RS.
Presidente da agência de desenvolvimento, Rafael Prikladnicki apresentou os resultados e definiu o primeiro ano como um marco de “colaboração”.
Foram 680 contatos com empresas, organizações e embaixadas ao longo do ano. São 52 projetos ativos sendo acompanhados pela agência. Outros 28 estão em termos de engajamento, ou seja, em vias de concretizar. A Invest RS participou de 98 feiras e missões ao longo de 2025, com presença do Estado em 20 países.
O olhar sobre os investimentos levou à elaboração de “books de oportunidades”, que divulgam R$ 64,6 bilhões em oportunidades e investimentos. São R$ 7 bilhões em negócios potenciais para a área de inovação e outros R$ 57,6 bilhões em frentes de transição energética. Um terceiro book deve ser lançado focado no turismo.
Conforme Prikladnicki, desde dezembro de 2024, quando foi oficialmente iniciada, a Invest RS vem trabalhando para modernizar a promoção do Estado. O norteador das ações tem como meta elevar o PIB gaúcho em 3% até 2030.
— A agência tem somente um ano, mas já é um ano, e o que existe é colocar o Rio Grande do Sul no radar. No final do dia, o que a gente quer é que o RS seja cogitado para qualquer negócio relevante — avaliou o presidente.
Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, lembrou que o aniversário da agência de fomento coincide com o primeiro ano de trabalho do Plano de Desenvolvimento do RS.
— Foram ações intensas e muitas agendas que estão ainda sendo implementadas. É uma agência de Estado e não de governo, e estamos no caminho para que o RS tenha mais atratividade. Tudo o que está sendo feito é dentro de um planejamento e o Rio Grande do Sul hoje administra o seu presente olhando para o futuro dentro deste guia, e a agência vem fazendo este papel de interlocutora — disse Polo.
Desde junho deste ano, a agência mantém um escritório em São Paulo, centro financeiro do país, aberto a empresas e empreendedores que queiram usar o espaço para fechar negócios. O local é liderado pelo vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea, e tem funcionado como um hub de conexão com o restante do país. A sede física, de acordo com os gestores, viabiliza contatos e agiliza acordos.
Perspectivas para 2026
A expectativa de ampliar presença e investimentos norteia as metas do próximo ano. A agência projeta incorporar outros R$ 30 bilhões à carteira nos próximos 12 meses, chegando ao fim de 2026 com uma carteira total de R$ 60 bilhões.
O plano de trabalho segue com metas para termos de engajamento. Também se projeta a ampliação de parcerias e colaborações, além de um novo ciclo de posicionamento institucional do Rio Grande do Sul, reforçando o ambiente pujante para investimentos.
De acordo com o presidente, o cenário de desaceleração econômica previsto pelas instituições financeiras para o próximo ano no país não reduz as projeções de crescimento de agência. O objetivo é estar no radar de grandes investimentos.
O que é o Invest RS
A Invest RS é definida como uma empresa privada de interesse público, com foco em promover o desenvolvimento econômico do Estado. Foi criada a partir de um projeto de lei ainda em 2023, com lançamento em outubro de 2024. Em dezembro do mesmo ano, foram oficialmente iniciados os trabalhos.
A agência identifica setores e segmentos econômicos com potencial estratégico de atrair empresas de fora. Ao mesmo tempo, identifica novos itens e serviços que podem ser inseridos na cadeia produtiva de companhias no país e no mundo. Também realiza trabalhos de prospecção de negócios com outras localidades, com participação em feiras, eventos, rodadas de negócios e missões.