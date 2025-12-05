“A capacidade de qualquer um realizar algo radical é hoje mais real do que nunca”, afirma autor best-seller

Empresário Salim Ismail palestrou no Instituto Caldeira. Alexandre Raupp Schebela / Instituto Caldeira / Divulgação

Durante rápida passagem por Porto Alegre, o empresário e escritor Salim Ismail apontou caminhos para o empreendedorismo e falou sobre como o atual cenário tecnológico permite que mais pessoas coloquem em prática as suas ideias. Nascido na Índia e criado no Canadá, ele é conhecido por ser autor do best-seller Organizações Exponenciais e ex-vice-presidente do Yahoo, além de ser fundador de uma empresa de educação voltada à liderança e à inovação.

Ismail comenta que, historicamente, tecnologias avançadas custavam muito caro e, por isso, somente grandes empresas ou governos conseguiam fazer pesquisa e desenvolvimento para lançar novos produtos e serviços. Mas este cenário mudou, segundo ele. Na avaliação do empresário, esta é a primeira vez na história em que altas tecnologias são baratas, citando energia solar, sensores, blockchains e inteligência artificial:

— Tanto faz gastar US$ 20 por mês em IA ou US$ 2 milhões, o resultado final é praticamente o mesmo. Portanto, a capacidade de qualquer indivíduo realizar algo radical é hoje mais real do que nunca. Isso significa que qualquer pessoa pode identificar um problema, se empolgar com ele, encontrar tecnologias que praticamente não têm custo e resolvê-lo — aponta Ismail.

Leia Mais Data center bilionário pode fortalecer polo tecnológico da Grande Porto Alegre, mas alta demanda por energia exige atenção

O autor participou nesta semana do AI Day 2025, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e concedeu entrevista a Zero Hora, na qual falou de vantagens de empreender no Brasil.

— Eu morava no Vale do Silício e se você quisesse resolver um problema enorme, como água potável, educação ou saúde, você tinha que viajar 5 mil quilômetros para chegar ao problema. No Brasil você está muito perto do problema. Das favelas ou das enchentes, por exemplo. E, portanto, é possível aplicar novas tecnologias para solucionar esses problemas, porque eles estão bem ali — comenta o indo-canadense.

Além disso, Ismail ressalta que um dos segredos do sucesso é buscar a solução para algo pelo que o empreendedor tenha paixão. Durante a entrevista, ele revelou que todos os negócios de que ele decidiu participar visando somente o dinheiro fracassaram.

— Todo mundo tem algo pelo qual é muito, muito apaixonado. E se você encontrar essa paixão e construir uma organização para resolvê-la, você tem uma enorme chance de sucesso porque você se importa muito com esse problema — afirma.

Leia Mais Comprada por catarinense, empresa do RS de canais de denúncia abrirá 40 empregos

O empresário ainda diz que é necessária uma mudança cultural para que cresça o número de empreendedores: