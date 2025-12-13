13º salário: especialistas dão dicas para usar o dinheiro de forma inteligente

Gastar de forma planejada ou investir o dinheiro são opções. Félix Zucco / Agencia RBS

A segunda e última parcela do 13º salário cai nas contas dos trabalhadores brasileiros nesta sexta-feira (19). O pagamento, que deve ser feito sempre até 20 de dezembro, foi antecipado neste ano, já que a data-limite cai em um sábado.

No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que o benefício injete R$ 23 bilhões na economia, segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Com o recurso em mãos, especialistas dão dicas de como gastar ou investir o dinheiro de forma inteligente. Lembrando que esta é a parcela que vem com os descontos de Imposto de Renda e INSS.

Para o economista e professor da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Rafael Disconzi, o ponto de partida é encarar o benefício como uma oportunidade de se organizar.

— O 13º não precisa virar uma ansiedade. Com prioridade e disciplina, na verdade, ele vira uma tranquilidade — diz o professor.

O 13º não é um convite ao consumo. É uma ferramenta para organizar a vida financeira. RAFAEL DISCONZI Professor da Escola de Negócios da PUCRS

Passo a passo do especialista para planejar o uso do 13º

Elimine as dívidas mais caras;

Monte ou reforce uma reserva de emergência;

Organize as despesas previsíveis de começo de ano;

Invista o que sobrar.

Veja mais dicas para usar o 13º de forma inteligente

Conheça o seu orçamento

Ter uma visão completa do orçamento é fundamental para saber onde e como usar o benefício do 13º. A análise com antecedência ajuda a tomar as melhores decisões.

Por isso, a primeira dica é fazer uma lista de despesas fixas e gastos extras, como presentes e confraternizações, previstos para o fim e o começo do novo ano.

Elimine dívidas

Para quem já está endividado, a prioridade é parar os juros. Usar o 13º para quitar ou reduzir cheque especial, cartão no rotativo ou atrasos com multa costuma ser o melhor caminho.

Se não der para quitar tudo, é importante priorizar a dívida mais cara e negociar uma parcela futura que caiba no bolso, para não voltar ao rotativo.

Pense na forma de pagar

Ao fazer compras, é importante escolher a melhor forma de pagamento para cada situação. Pagamentos à vista podem garantir descontos significativos no valor final. Já o parcelamento no cartão de crédito, observados os juros, pode render cashbacks e milhas. Antes de tudo, porém, é importante definir um valor máximo de gastos.

— Sem dúvida, o prazer e o lazer devem ser considerados, mas com algum teto. É importante definir um limite antes de comprar. E se estiver endividado, esse limite deve ser o mínimo para que não passe em branco essa celebração — diz Disconzi.

Planeje despesas

O início do ano é tradicionalmente carregado pela cobrança de encargos como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e reajuste de matrículas e seguros.

A dica é reservar parte do 13º salário para se preparar a estas despesas. Planejar o orçamento de janeiro e fevereiro pode dar uma folga nas contas do restante do ano.

Como usar o 13º para investir

Para quem tem as contas sob controle, a dica é utilizar o recurso extra para fazer investimentos. Fazer uma previdência privada, aplicar em renda fixa ou mesmo dar início a uma poupança estão entre as opções recomendadas pelos economistas.

Formar ativos e construir um patrimônio pode reduzir a dependência de crédito no futuro. Mas é preciso atenção ao investir. Renato Sarreta, líder regional da XP no Sul, recomenda buscar orientação profissional para aplicar os recursos:

— Um assessor de investimentos pode organizar seu planejamento financeiro com base em suas metas, perfil de risco e objetivos, garantindo decisões mais seguras.

Onde investir o dinheiro extra

Para formar uma reserva de emergência, Renato Sarreta diz que o ideal é optar por investimentos mais conservadores, de baixo risco e com liquidez diária. CDBs, Tesouro Selic e fundos de renda fixa, que oferecem segurança e acesso rápido aos recursos, são boas opções neste sentido.

Havendo disponibilidade de recursos, é válido diversificar a carteira. Aplicar o dinheiro em mais de um produto financeiro garante previsibilidade dos rendimentos pré-fixados e protege o patrimônio de oscilações do mercado, pontua o especialista.

Disconzi lembra que é preciso considerar os prazos. Investimentos de curto prazo, que têm liquidez alta e baixo risco, são interessantes para formar dinheiro de reserva e para metas próximas, como trocar o carro ou uma viagem.