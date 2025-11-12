Vencedores da edição RS do Prêmio Líderes do Brasil 2025 são homenageados em Porto Alegre

Na foto, os vencedores, a prefeita em exercício de Porto Alegre, Comandante Nádia, e os presidentes do Instituto Caldeira, Pedro Valerio, e do LIDE RS e SC, Delton Batista Denison Fagundes / Divulgação

Os vencedores do Prêmio Líderes do Brasil 2025 – Edição RS foram homenageados, nesta quarta-feira (12), em Porto Alegre. Organizada pelo Grupo de Líderes Empresariais Rio Grande do Sul (LIDE RS), essa é uma das principais premiações multissetoriais do país. Ao todo, foram reconhecidas 14 personalidades e marcas que contribuem para o desenvolvimento do Estado, em cerimônia realizada no Instituto Caldeira.

O encontro contou com a presença de empresários e autoridades. Empresas tradicionais e com forte ligação com a população gaúcha, como Randoncorp, Anselmi, CMPC, Cotrijal, Melnick e Renner, estão entre os destaques do prêmio.

O papel das lideranças empreendedoras na busca por crescimento e desenvolvimento do Estado foi um dos destaques do evento. O presidente do LIDE RS e SC, Delton Batista, ressaltou a emoção de reunir parte significativa “do que o Rio Grande do Sul tem de melhor”, que são os seus empreendedores, “que fazem a diferença na vida de milhões de gaúchos todos os dias”:

— O vigor da economia do Estado está muito ligado à força desses líderes, que construíram marcas sólidas e contribuem decisivamente para a prosperidade do Brasil.

O grande vencedor dessa edição foi o CEO da Randoncorp e presidente do Transforma RS, Daniel Randon. O empresário, que está em Belém para participar da COP30, enviou uma mensagem gravada, onde agradeceu o reconhecimento:

— Ser reconhecido como Liderança Empresarial do Ano é um orgulho muito grande. Esse reconhecimento também é para a Randoncorp e os nossos 19 mil protagonistas, que continuam trabalhando no nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Parabéns a todos os agraciados do dia, porque merecem e fazem a diferença para o nosso estado e para o Brasil.

O diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda, o CEO na Melnick, Leandro Melnick, a CEO e fundadora da Malharia Anselmi, Maria Anselmi, o presidente da Lojas Renner, Fabio Faccio, o presidente da Cotrijal e idealizador da Expodireto, Nei César Manica, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo, estiveram entre os principais premiados.

Também foram reconhecidas as trajetórias de líderes como Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8, Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel, Aurélio Pavinato, diretor-presidente na SLC Agrícola S.A., Leandro Marin, vice-presidente de Operações da Aegea, José Renato Hopf, presidente South Summit Brazil.

Criada em 2011, a versão regional do Prêmio Líderes do Brasil chega a segunda edição no Rio Grande do Sul em 2025. Empresas, marcas e pessoas que têm papel de protagonismo para o desenvolvimento do Estado, com resultados consistentes, compromisso com a sustentabilidade, responsabilidade social, governança e inovação, são reconhecidas na distinção.

Um colégio composto por personalidades, além de comitês formados por representantes do ecossistema LIDE RS e SC, indicaram os vencedores. Já a escolha final ficou com o Conselho Estratégico e lideranças das verticais temáticas do grupo.

A prefeita em exercício de Porto Alegre, Comandante Nádia, e o presidente do Instituto Caldeira, Pedro Valerio, estiveram presentes na solenidade.

Os vencedores

Categoria Líderes Setoriais

Varejo - Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel

Indústria Sustentável- Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC

Negócios Imobiliários e Construção Civil para Cidades Inteligentes - Leandro Melnick, CEO da Melnick

Infraestrutura para o Desenvolvimento - Leandro Marin, vice-presidente de Operações da Aegea

Economia Criativa - José Renato Hopf, presidente South Summit Brazil

Responsabilidade Social - Fabio Faccio, CEO da Renner

Inovação e Tecnologia - Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8

Inovação e Sustentabilidade em Logística - Vanessa Reiter Pilz, vice-presidente da REITER LOG

Categoria Destaques Empresariais

LIDE Mulher - Maria Anselmi, CEO e fundadora da Malharia Anselmi

LIDE Futuro - Guillermo Zanon, CEO da Dufrio

Categoria Reconhecimento

Destaque Institucional do Ano - Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

Liderança Empresarial do Ano - Daniel Randon, presidente e CEO da Randoncorp e presidente do Transforma RS

Prêmio Homenagens Especiais

Trajetória Empresarial Gaúcha: 150 anos - Casa Valduga