Vencedores da edição RS do Prêmio Líderes do Brasil 2025 são homenageados em Porto Alegre

Os vencedores do Prêmio Líderes do Brasil 2025 – Edição RS foram homenageados, nesta quarta-feira (12), em Porto Alegre. Organizada pelo Grupo de Líderes Empresariais Rio Grande do Sul (LIDE RS), essa é uma das principais premiações multissetoriais do país. Ao todo, foram reconhecidas 14 personalidades e marcas que contribuem para o desenvolvimento do Estado, em cerimônia realizada no Instituto Caldeira.
O encontro contou com a presença de empresários e autoridades. Empresas tradicionais e com forte ligação com a população gaúcha, como Randoncorp, Anselmi, CMPC, Cotrijal, Melnick e Renner, estão entre os destaques do prêmio.
O papel das lideranças empreendedoras na busca por crescimento e desenvolvimento do Estado foi um dos destaques do evento. O presidente do LIDE RS e SC, Delton Batista, ressaltou a emoção de reunir parte significativa “do que o Rio Grande do Sul tem de melhor”, que são os seus empreendedores, “que fazem a diferença na vida de milhões de gaúchos todos os dias”:
— O vigor da economia do Estado está muito ligado à força desses líderes, que construíram marcas sólidas e contribuem decisivamente para a prosperidade do Brasil.
O grande vencedor dessa edição foi o CEO da Randoncorp e presidente do Transforma RS, Daniel Randon. O empresário, que está em Belém para participar da COP30, enviou uma mensagem gravada, onde agradeceu o reconhecimento:
— Ser reconhecido como Liderança Empresarial do Ano é um orgulho muito grande. Esse reconhecimento também é para a Randoncorp e os nossos 19 mil protagonistas, que continuam trabalhando no nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Parabéns a todos os agraciados do dia, porque merecem e fazem a diferença para o nosso estado e para o Brasil.
O diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda, o CEO na Melnick, Leandro Melnick, a CEO e fundadora da Malharia Anselmi, Maria Anselmi, o presidente da Lojas Renner, Fabio Faccio, o presidente da Cotrijal e idealizador da Expodireto, Nei César Manica, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo, estiveram entre os principais premiados.
Também foram reconhecidas as trajetórias de líderes como Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8, Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel, Aurélio Pavinato, diretor-presidente na SLC Agrícola S.A., Leandro Marin, vice-presidente de Operações da Aegea, José Renato Hopf, presidente South Summit Brazil.
Criada em 2011, a versão regional do Prêmio Líderes do Brasil chega a segunda edição no Rio Grande do Sul em 2025. Empresas, marcas e pessoas que têm papel de protagonismo para o desenvolvimento do Estado, com resultados consistentes, compromisso com a sustentabilidade, responsabilidade social, governança e inovação, são reconhecidas na distinção.
Um colégio composto por personalidades, além de comitês formados por representantes do ecossistema LIDE RS e SC, indicaram os vencedores. Já a escolha final ficou com o Conselho Estratégico e lideranças das verticais temáticas do grupo.
A prefeita em exercício de Porto Alegre, Comandante Nádia, e o presidente do Instituto Caldeira, Pedro Valerio, estiveram presentes na solenidade.
Os vencedores
Categoria Líderes Setoriais
Varejo - Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel
Indústria Sustentável- Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC
Negócios Imobiliários e Construção Civil para Cidades Inteligentes - Leandro Melnick, CEO da Melnick
Infraestrutura para o Desenvolvimento - Leandro Marin, vice-presidente de Operações da Aegea
Economia Criativa - José Renato Hopf, presidente South Summit Brazil
Responsabilidade Social - Fabio Faccio, CEO da Renner
Inovação e Tecnologia - Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8
Inovação e Sustentabilidade em Logística - Vanessa Reiter Pilz, vice-presidente da REITER LOG
Categoria Destaques Empresariais
LIDE Mulher - Maria Anselmi, CEO e fundadora da Malharia Anselmi
LIDE Futuro - Guillermo Zanon, CEO da Dufrio
Categoria Reconhecimento
Destaque Institucional do Ano - Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS
Liderança Empresarial do Ano - Daniel Randon, presidente e CEO da Randoncorp e presidente do Transforma RS
Prêmio Homenagens Especiais
Trajetória Empresarial Gaúcha: 150 anos - Casa Valduga
Homenagem Especial 25 Anos Expodireto - Nei Cesar Manica, presidente da Cotrijal e idealizador da Expodireto