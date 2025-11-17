Veja as novas regras para o pagamento do abono salarial a partir de 2026

Trabalhadores podem verificar se têm direito a receber o benefício pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A partir do ano que vem, o abono salarial do PIS/Pasep, benefício pago anualmente pelo governo federal para trabalhadores com carteira assinada, terá novas regras. Veja, em tópicos, como vai funcionar.

O que é o abono salarial do PIS/Pasep?

Benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que trabalharam durante ao menos 30 dias do ano-base (dois anos antes) e que receberam até dois salários mínimos por mês.

Quem tem direito a receber?

Para ter direito ao PIS/Pasep, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base (dois anos antes);

Ter recebido até o limite de renda estipulado;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Como consultar se tem direito a receber?

Os trabalhadores podem verificar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, siga o passo a passo:

Atualize o aplicativo Carteira de Trabalho Digital na loja do seu celular.

Acesse o sistema com seu CPF e a senha utilizada no portal gov.br.

No menu, toque em “Benefícios”.

Em seguida, selecione “Abono Salarial”.

A tela vai informar se você está habilitado ou não para receber o benefício.

O que muda a partir de 2026?

O limite de renda deixará de acompanhar o salário mínimo e passará a ser corrigido apenas pela inflação (INPC). Isso significa que, com o salário mínimo subindo acima da inflação, menos pessoas se enquadrarão no benefício ao longo dos anos.

Por que as regras mudaram?

Hoje, o salário mínimo tem reajuste pela inflação e pelo crescimento do PIB, o que aumenta o número de beneficiários e os gastos do governo. Ao usar apenas a inflação como referência, o governo evita que as despesas cresçam de forma acelerada.

Qual deve ser o impacto dessa mudança?

A previsão do governo é que, até 2035, apenas trabalhadores que ganham até 1,5 salário mínimo por mês no ano-base terão direito ao abono. A medida busca conter gastos e manter o benefício para quem ganha menos.

O valor do benefício muda?

Não. O valor continua sendo calculado com base no salário mínimo vigente no momento do pagamento e é proporcional ao tempo trabalhado no ano-base.