Trump diz que vai reduzir tarifas sobre o café

Estados Unidos importam mais de 99% do café consumido no país. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (11), em entrevista à Fox News, que pretende reduzir algumas tarifas aplicadas à importação de café. Ele não mencionou diretamente o Brasil, mas o país é o maior exportador do grão e responsável pelo abastecimento de parte do mercado norte-americano.

A declaração ocorre em meio às negociações comerciais entre Brasil e EUA. Nesta semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve se reunir com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, no Canadá — durante encontro ministerial do G7.

Segundo a Associação Nacional do Café dos Estados Unidos, o país importa mais de 99% do café que consome. O Brasil é responsável por 30,7% do mercado de café norte-americano, seguido por Colômbia (18,3%) e Vietnã (6,6%), conforme dados da UN Comtrade.

Os preços do café no varejo norte-americano subiram quase 21% em agosto, na comparação anual. Tarifas impostas pelo governo Trump são apontadas como um dos fatores. Em julho, o Brasil foi alvo da maior taxa, de 50%, enquanto Vietnã e Colômbia receberam tarifas de 20% e 10%, respectivamente. Em outubro, o Brasil pediu a reversão da alíquota extra de 40% sobre seus produtos.

Durante conversa com o presidente Lula, em 6 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os norte-americanos “estão sentindo falta” de produtos brasileiros, especialmente do café.