Somente em 2025, fiscalização já proibiu 25 marcas de azeite de oliva; veja como identificar fraudes

O azeite de oliva é considerado por órgãos globais o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo. Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

Irregularidades envolvendo marcas fraudadas de azeite de oliva no Brasil acenderam um alerta. Consumidores estão mais atentos quanto à procedência dos produtos. Somente em novembro deste ano quatro rótulos foram considerados impróprios para consumo pelo Ministério da Agricultura. Em 2025, lotes de 25 marcas já foram proibidos no país por conterem inconformidades em suas composições.

Desde 2023, mais de 80 lotes de marcas diversas já foram listados como impróprios para consumo pela fiscalização do governo federal.

Mas como identificar um azeite de oliva irregular? Zero Hora ouviu especialistas que deram dicas sobre o assunto (veja abaixo).

Para começar: o que é um azeite de oliva verdadeiro?

Para ser considerado azeite de oliva, o produto precisa ser feito exclusivamente da extração de óleo da azeitona, que é o fruto da oliveira. O produto não pode conter qualquer outro óleo adicionado em sua composição. Senão, não é azeite, é óleo.

Como comprar um bom azeite

A confirmação de uma falsificação no produto ocorre a partir de análise em laboratório, procedimento que é realizado pelo Ministério da Agricultura. Mas há maneiras de se precaver. Especialistas ouvidos por Zero Hora dão dicas de como selecionar um bom azeite de oliva.

A azeitóloga (oleóloga) Ana Beloto, um dos principais nomes do país nesta área, diz que há diversos sinais, tanto na embalagem quanto nas características sensoriais, que ajudam o consumidor a reconhecer um azeite autêntico. O presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Flávio Obino Filho, também ajuda a listar alguma delas:

Leia o rótulo com atenção. Quanto mais recente a data do envase, mais fresco o produto e melhor a sua qualidade.

Ano da fabricação, validade, quem é o importador e quem é o produtor são informações importantes a se observar na embalagem.

Considere a origem e o envase: prefira azeites em que a origem das azeitonas e o envase sejam realizados no mesmo local.

Desconfie de preços muito baixos no mercado.

Prefira embalagens escuras: a luz é um dos inimigos do azeite, acelerando a oxidação e comprometendo o sabor e os benefícios.

Garrafas de vidro verde escuro ou âmbar, ou latas, oferecem melhor proteção.

Pesquise sobre a marca. Uma ferramenta da Anvisa permite verificar se um produto está irregular ou se é falsificado.

Para estarem regulares, as marcas precisam ter registro no Ministério da Agricultura. Veja se esta informação consta na garrafa.

Não compre azeite vendido à granel.

Muitos azeites importados são comercializados com a denominação de extravirgem, quando, na verdade, são apenas virgem.

A diferença de um azeite virgem para o extravirgem está na qualidade. A classificação deve constar na embalagem.

Procure selos oficiais de qualidade e indicações de procedência verificáveis.

Desconfie de palavras ou selos genéricos: expressões como “tempero português ou tempero espanhol” ou “tipo exportação ou legítimo” são frequentemente usadas para simular origem ou qualidade.

O azeite é a extração do óleo da azeitona, que é o fruto da oliveira. Félix Zucco / Agencia RBS

Análise sensorial

Há classificações entre os tipos de azeite de oliva. O tipo extravirgem não tem defeitos sensoriais. Já o considerado apenas virgem tem variações que são sensorialmente perceptíveis. Mesmo assim, sua comercialização é permitida. O ponto de atenção é que a diferença entre extravirgem e virgem precisa constar na rotulagem.

O azeite extravirgem possui três características fundamentais: tem cheiro e gosto de fruta, é picante e amargo.

Se o azeite tem gosto de azeitona em conserva, é porque é fraudado. Outra característica é o “ranço”. Se o azeite tem gosto amanteigado ou rançoso, esta característica indica que o azeite é adulterado ou de baixa qualidade.

Como identificar

Aroma: um azeite extravirgem autêntico apresenta notas frutadas e frescas, que lembram ervas, frutas ou amêndoas. Já os falsificados ou oxidados exalam cheiro rançoso, metálico ou avinagrado, claros sinais de degradação.

um azeite extravirgem autêntico apresenta notas frutadas e frescas, que lembram ervas, frutas ou amêndoas. Já os falsificados ou oxidados exalam cheiro rançoso, metálico ou avinagrado, claros sinais de degradação. Sabor: um bom azeite é fresco, com amargor (perceptível no fundo da boca) e picância (aquela sensação que “arranha” a garganta e pode até causar uma leve tosse).

um bom azeite é fresco, com amargor (perceptível no fundo da boca) e picância (aquela sensação que “arranha” a garganta e pode até causar uma leve tosse). Cor: a cor do azeite não é um indicativo de qualidade, pois varia naturalmente conforme a variedade da azeitona e o momento da colheita.

Opções similares

A disparada no preço global dos azeites de oliva nos últimos anos levou à procura por produtos similares. São óleos de oliva também feitos de azeitona, mas com o aproveitamento do que sobra da produção: o bagaço. Também há o óleo composto de soja com azeite de oliva, uma mistura dos dois óleos mencionados em seu nome.

Ambos os tipos são permitidos no Brasil. O que é proibida é a venda desses produtos com a nomenclatura de azeite ou alguma associação que confunda o consumidor.

As marcas proibidas em 2025

A relação completa das marcas de azeite de oliva que foram proibidas total ou parcialmente em 2025 podem ser conferidas no site da Anvisa e no Ministério da Agricultura.

A proibição mais recente incluiu lotes das marcas Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia. Elas eram comercializadas ou distribuídas por supermercados nos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraná e Santa Catarina, respectivamente.

As marcas foram desclassificadas por não atenderem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação. Os rótulos proibidos total ou parcialmente desde o início do ano continham óleos vegetais em suas composições, o que configura fraude, ou foram fabricados e comercializados em locais clandestinos.

Para o Ibraoliva, as apreensões cresceram diante da maior fiscalização, o que é salutar tanto para o consumo quanto para a cadeia produtiva:

— A fiscalização é necessária principalmente porque envolve a saúde do consumidor. Só o azeite extravirgem tem propriedades específicas que ajudam na saúde — defende o presidente, Flávio Obino Filho.

Principais tipos de fraude