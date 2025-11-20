Economia

Fique atento
Notícia

Somente em 2025, fiscalização já proibiu 25 marcas de azeite de oliva; veja como identificar fraudes

Produto precisa ser feito exclusivamente da extração de óleo da azeitona, que é o fruto da oliveira. O produto não pode conter qualquer outro óleo adicionado em sua composição

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS