Economia

SM de Negócios 
Notícia

SM de Negócios: Há uma semana no ar, IA “Iasmin” aproxima moradores e visitantes de Santa Maria

Ferramenta de perguntas e respostas, criada a partir do movimento Santa Maria Tem!, busca valorizar a cidade e facilitar o acesso a informações sobre história, cultura, serviços e eventos.

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS