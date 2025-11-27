SM de Negócios: Há uma semana no ar, IA “Iasmin” aproxima moradores e visitantes de Santa Maria

A criação da ferramenta partiu do movimento Santa Maria Tem!. Igor Niederauer / Grupo RBS

Há uma semana Santa Maria ganhou uma nova aliada tecnológica para aproximar moradores e visitantes dos principais atributos da cidade.

Conhecida como “o coração do Rio Grande do Sul”, a cidade está mais próxima da comunidade com a Iasmin, uma inteligência artificial desenvolvida para responder dúvidas sobre história, cultura, serviços e eventos locais.

A criação da ferramenta partiu do movimento Santa Maria Tem! e foi idealizada pelo CEO da Químea Inteligência Ambiental, Marçal Paim da Rocha. Ele e sua equipe trabalharam durante dois meses para elaborar uma IA de fácil acesso, capaz de conectar as pessoas à cidade por meio de um sistema simples de perguntas e respostas.

Disponível para conversas pelo WhatsApp, a Iasmin foi projetada para orientar de forma ágil e objetiva. Segundo Zeno Batistella Junior, gerente executivo regional do Grupo RBS, a proposta é esclarecer dúvidas gerais e, quando a pergunta exigir informações mais específicas, direcionar o usuário a fontes seguras, como os sites da prefeitura e de GZH.

Confira a entrevista na íntegra: