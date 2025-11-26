Economia

Boom imobiliário
Notícia

Shopping atrai novas moradias e empresas para região de Canoas, que não quer mais ser "cidade-dormitório"

Desde 2017, bairro Marechal Rondon ganhou 17 condomínios — e outros estão sendo construídos. Mais de 600 empresas operam na região, número em alta nos últimos anos

Guilherme Gonçalves

