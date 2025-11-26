Shopping atrai novas moradias e empresas para região de Canoas, que não quer mais ser "cidade-dormitório"

Depois de erguer condomínio na Avenida Sezefredo Azambuja, construtora fará mais torres ao lado. André Ávila / Agencia RBS

Em uma área de Canoas onde há 10 anos havia mata fechada, terrenos vazios e estradas estreitas pelas quais circulavam poucos carros, hoje crescem prédios e abrem-se lojas dos mais variados segmentos. Este oásis na Região Metropolitana começou a ser formado ainda antes da construção do ParkShopping Canoas, mas foi catapultado pela inauguração do complexo, em novembro de 2017.

Nas imediações do centro comercial, no bairro Marechal Rondon, ainda é comum ouvir o som de máquinas e operários trabalhando. Nos últimos oito anos, eles ergueram 17 novos empreendimentos imobiliários na região — entre residenciais e comerciais. A expectativa dos investidores é replicar o exemplo de sucesso do entorno do Shopping Iguatemi, construído há 43 anos em uma antiga área rural de Porto Alegre, hoje uma das mais caras da Capital.

— Com a chegada do shopping, as empresas notaram que a região iria crescer mais. Passaram a acreditar no bairro e se mexeram para comprar terrenos. O shopping atraiu um novo fluxo de pessoas e fez aumentar o número de negócios e serviços nas ruas do entorno — diz Alencar Lottici, representante do Sindicato da Construção Civil do RS (Sinduscon-RS) no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da prefeitura de Canoas.

Mais empreendimentos no entorno do shopping estão sendo tirados do papel. A localização da área amplifica ainda mais o fenômeno de valorização: o antigo vazio urbano próximo à BR-116 fica em um centro geográfico que congrega, a seu redor, 2,5 milhões de moradores da Região Metropolitana e do Vale do Sinos.

Apesar do crescimento no número de moradores no bairro, 38% dos frequentadores do ParkShopping Canoas vêm de cidades vizinhas, diz o superintendente do centro de compras, Luís Vilarinho:

— Na época da aquisição do terreno, a região ainda contava com muita área disponível. Para a construção do shopping, foram feitas muitas mudanças na região, com melhoria nos acessos e áreas de circulação, como alargamento de vias, sinalizações, calçadas, subestações de energia e linha de transmissão, e revitalização do Parque Municipal Getúlio Vargas — lembra Vilarinho.

O ParkShopping Canoas representou, na época de sua construção, um investimento de mais de R$ 400 milhões. Os acessos locais foram ampliados e duplicados, em uma medida compensatória requisitada pela prefeitura à Multiplan, empresa responsável pelo shopping.

"Cidade-dormitório"

Assim como outras cidades na Região Metropolitana, Canoas sofre com o estigma de ser "cidade-dormitório", termo dado a municípios onde moram pessoas que trabalham e consomem fora por falta de opção. Isso acontece, na maioria das vezes, porque é mais caro morar em uma capital, como Porto Alegre.

Canoas já tinha um shopping antes da inauguração do empreendimento da Multiplan, o Canoas Shopping. Porém, o complexo fica em uma área central, já densamente ocupada e de perfil diferente do bairro Marechal Rondon.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Canoas, Patrícia Augsten, credita isso à disponibilidade de áreas ociosas que a região oferece.

— Era um vazio, então as empresas tiveram espaço para criar. Essa região trouxe uma avenida gastronômica, escolas e muitos serviços. Antes, a gente tinha que ir a Porto Alegre para achar um bar legal. As pessoas trabalhavam fora, faziam compras fora, jantavam fora e apenas dormiam em Canoas. Era realmente uma "cidade-dormitório", mas estamos fugindo disso. Hoje, pessoas de outras cidades vêm a Canoas em busca de entretenimento — diz Patrícia.

Além disso, Canoas tem atraído também pessoas que querem morar na cidade. A porto-alegrense Carla Avelino comprou, junto com seu namorado, um apartamento que será erguido na Avenida Noruega, ao lado do shopping. Enquanto aguarda a obra ficar pronta, segue morando em um apartamento que pertence aos pais em Porto Alegre.

— Pensamos muito antes de tomar essa decisão. Nunca moramos fora da Capital, mas, ao procurar apartamentos, achamos uma boa oportunidade em Canoas, perto do novo shopping. Comecei a frequentar mais a cidade antes de fechar o negócio e vi que tem muita opção de lazer, gastronomia. Seguirei indo a Porto Alegre, é pertinho — diz Carla, que é empresária e deseja abrir uma clínica estética no bairro onde vai morar.

Construtoras em ação

De olho nesse perfil de cliente, a construtora Melnick está erguendo mais empreendimentos em volta do shopping. Um deles, com cinco torres e 500 unidades, já está entregue. Todas as moradias foram comercializadas. No terreno ao lado, a empresa está agora fazendo mais um condomínio, com 341 moradias de dois e três dormitórios.

— Entre comprar o terreno, aprovar e lançar, leva tempo. A construtora tem que pegar lá atrás e ver quais são os bairros do futuro. Entender para onde as cidades vão crescendo. Aqui as avenidas são boas, largas. O urbanismo proporciona uma ótima infraestrutura para morar — diz Juliano Melnick, diretor da empresa.

A construtora fará mais um lançamento na região em 2026. Ainda está em fase de projeto, mas o executivo adianta que serão três novas torres.

Em parceria com a Arcadia, o grupo também está tirando do papel um complexo de oito condomínios para casas que, somados, terão 1,1 mil lotes para venda.

Com a empresa Open, o grupo fará moradias para o programa Minha Casa, Minha Vida. O condomínio com 352 apartamentos ficará no mesmo bairro, mas em uma área mais afastada do shopping.

— Todos os tipos de habitação acabam tendo espaço. Lógico que os mais valorizados ficam perto do shopping e os de menor valor ficam mais afastados. É algo natural — diz Juliano Melnick.

Para construir no bairro, a empresa entregou contrapartidas para a cidade. Entre elas, o alargamento das avenidas Sezefredo Azambuja Vieira e Açucena e das ruas São Luís e Aurora; revitalização do Parque das Taças; obras no Parque Getúlio Vargas; melhoria da infraestrutura do Centro Humanitário de Acolhimento (CHA); e a elaboração de projetos arquitetônicos para viadutos e praças na cidade.

Abertura de empresas

Quando a Multiplan anunciou que construiria um shopping no bairro Marechal Rondon, moradores da região começaram a vender seus terrenos por mais de R$ 1 milhão — mais do que o dobro do preço avaliado na época. De lá para cá, muitas destas áreas ganharam salas comerciais em que o aluguel passa hoje dos R$ 30 mil mensais.

Segundo dados da Receita Federal, 625 empresas funcionam no bairro Marechal Rondon. O número é 27% maior do que no período do ano passado, quando operavam 492 CNPJs, e duas vezes maior do que em 2017, ano de inauguração do ParkShopping.

A Avenida Sezefredo Azambuja Vieira tornou-se uma via tomada por restaurantes, lojas de produtos voltados para casa e serviços. Contudo, caminhar na via ainda não é agradável, apontam os moradores. As calçadas são estreitas e, dependendo do ponto, há um matagal que deixa os pedestres desconfiados. Quem vai a esses estabelecimentos costuma ir de carro, mesmo morando perto. Sendo assim, é fundamental que os negócios ofereçam vagas de estacionamento, dizem donos de estabelecimentos no local.

Richard Dalsolier já tinha um bar no centro de Canoas, onde o movimento é alto e abastecido por um público "mais popular", segundo ele. Há 11 meses, decidiu abrir uma loja com a mesma proposta no Marechal Rondon.

— No outro bar, o movimento é fora da realidade, muito intenso. Aqui sentimos bastante. É um outro público. À noite e aos finais de semana, o pessoal vem bastante para cá. Atendemos mais quem mora no entorno. O pessoal que vem para esta "banda" acha que tem que vir bem arrumado. No nosso outro bar as pessoas só vão. Estamos entendendo os clientes daqui para nos adaptarmos — diz o empresário.

Empresário Richard Dalsolier abriu bar perto do shopping há 11 meses. André Ávila / Agencia RBS

A barbearia onde Alencar Appelt trabalha foi aberta na Sezefredo Azambuja em 2016, um ano antes de o ParkShopping ser inaugurado. Chegou até a mudar de endereço, mas os donos do estabelecimento mantiveram o negócio na mesma avenida.

— Aqui atendemos um público com boa renda, classe média e alta. A antiga dona dessa barbearia já tinha uma unidade antes no Centro e teve essa visão quando começaram a construir o shopping. Os condomínios estavam surgindo, mas só começou a abrir restaurante. Não tinha barbearias para atender essa gente toda — lembra Appelt, funcionário mais antigo da casa.

O barbeiro Alencar Appelt corta cabelo na Sezefredo Azambuja desde 2016. André Ávila / Agencia RBS

Moradora do bairro, a presidente do Sindicato dos Lojistas de Canoas (Sindilojas Canoas), Camila Rocho Neumann, acompanhou de perto o desenvolvimento do bairro nos últimos anos. Ela celebra o crescimento de comércio nas avenidas adjuntas ao shopping, mas lembra que há mais espaços a serem explorados na região:

— O shopping tem sido um motor importante para a transformação econômica e social da cidade. É um espaço inovador, que traz muitas apresentações, novidades. Trabalha bastante com criança, o que acaba trazendo bastante famílias. A região se desenvolveu muito em volta, reforçou a característica de ser um bairro residencial e trouxe mais comércio. Espero que preencham outras ruas também.

Futuro da região

Na medida em que prédios são construídos, a região se molda com negócios que abastecem os novos moradores. O entorno do ParkShopping recebeu atacarejos, lojas de móveis e redes de fast-food que já tinham operações dentro do shopping, mas que optaram por também ter lanchonetes fora dele.

Cassol e Elevato, que vendem materiais de construção, abriram lojas estrategicamente perto dos futuros condomínios.

— Esta região de Canoas tem excelentes condomínios e um grande potencial de consumo. Fizemos um mapeamento da cidade e vimos que esta região é a mais promissora. É para onde a cidade está se desenvolvendo, principalmente para o nosso público-alvo, que é de classe média e alta — diz Irio Piva, da Elevato e também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA).

Entre as contrapartidas feitas pela Multiplan pela contração do shopping estavam melhorias no parque Getúlio Vargas, em frente ao empreendimento. ParkShopping Canoas / Divulgação

A própria Multiplan precisará comprar materiais de construção nos próximos anos. A empresa tem projetos para ampliar o shopping com mais espaços para lojas e até com torres comerciais, a exemplo do que foi feito no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, que pertence ao mesmo grupo. Segundo a superintendência do complexo, ainda não há data para que essas obras comecem.