Senado aprova projeto que retoma parte da MP do IOF, com alívio de R$ 25 bilhões ao governo federal

Um projeto de lei que permite ao contribuinte atualizar os valores de imóveis ou veículos informados no Imposto de Renda (IR) e regularizar bens não declarados foi aprovado na noite de terça-feira (18) no Senado Federal. O texto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados.
A proposta retoma parte da medida provisória (MP) alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em negociação com o Congresso, a equipe econômica do governo incluiu no projeto esta recomposição do orçamento federal, que representa resgate de R$ 25 bilhões até 2026, conforme o g1.
Quatro medidas incluídas na proposta permitem a recomposição do montante. São elas:
- Limitar em 30 dias o auxílio-doença, concedido por perícia documental
- Incluir o Programa Pé-de-Meia no piso constitucional
- Limitar as compensações tributárias e previdenciárias
- Mudar o seguro defeso, benefício pago pelo INSS a pessoas que dependem exclusivamente da pesca de pequeno porte
Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente do Senado, David Alcolumbre (União-AP) destaca que o texto foi costurado junto ao governo federal:
— Este texto foi fruto do entendimento entre senadores e o governo federal. Eram justamente matérias que foram estabelecidas na (MP) 1303 que iam ao encontro do que senadores e senadoras, deputados e deputadas falam todas as semanas no Congresso Nacional, que é equilíbrio fiscal, ajuste das contas públicas do Estado brasileiro, combate às ilegalidades, combate às fraudes.
Outros pontos
O projeto cria o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp). O texto estabelece alíquota de 4% sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado do bem para pessoas físicas. Atualmente, a tarifa do tributo varia entre 15% e 22,5%, conforme o relator.
As alíquotas para bens lícitos não declarados no Brasil ou no Exterior para empresas serão de 4,8% de IR e 3,2% de CSLL sobre a diferença do valor.