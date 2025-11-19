Senado aprova projeto que retoma parte da MP do IOF, com alívio de R$ 25 bilhões ao governo federal

Com aprovação de proposta que retoma parte da MP do IOF no Senado, texto segue para sanção presidencial. Marcos Oliveira / Agência Senado/Divulgação

Um projeto de lei que permite ao contribuinte atualizar os valores de imóveis ou veículos informados no Imposto de Renda (IR) e regularizar bens não declarados foi aprovado na noite de terça-feira (18) no Senado Federal. O texto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados.

A proposta retoma parte da medida provisória (MP) alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em negociação com o Congresso, a equipe econômica do governo incluiu no projeto esta recomposição do orçamento federal, que representa resgate de R$ 25 bilhões até 2026, conforme o g1.

Quatro medidas incluídas na proposta permitem a recomposição do montante. São elas:

Limitar em 30 dias o auxílio-doença, concedido por perícia documental

Incluir o Programa Pé-de-Meia no piso constitucional

Limitar as compensações tributárias e previdenciárias

Mudar o seguro defeso, benefício pago pelo INSS a pessoas que dependem exclusivamente da pesca de pequeno porte

Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente do Senado, David Alcolumbre (União-AP) destaca que o texto foi costurado junto ao governo federal:

— Este texto foi fruto do entendimento entre senadores e o governo federal. Eram justamente matérias que foram estabelecidas na (MP) 1303 que iam ao encontro do que senadores e senadoras, deputados e deputadas falam todas as semanas no Congresso Nacional, que é equilíbrio fiscal, ajuste das contas públicas do Estado brasileiro, combate às ilegalidades, combate às fraudes.

Outros pontos

O projeto cria o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp). O texto estabelece alíquota de 4% sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado do bem para pessoas físicas. Atualmente, a tarifa do tributo varia entre 15% e 22,5%, conforme o relator.