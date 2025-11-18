Santa-mariense vence concurso que elegeu a melhor cuca do Brasil

É de Santa Maria, a melhor cuca do Brasil, eleita durante a Oktoberfest Gramado, em outubro deste ano. Henrique Dumke Denardin, proprietário da 037 Cucaria, apresentou uma versão da “toffee blend”, preparada com damascos, nozes caramelizadas, chocolate branco e caramelo toffee — uma receita que remonta à tradição de família, passada de sua avó para sua mãe e agora para ele.