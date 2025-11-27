Economia

Sétimo no Brasil
Notícia

Saldo de empregos formais de janeiro a outubro no RS supera em 22,8% todo o ano de 2024

Porto Alegre, Vacaria, Santa Rosa, Canoas e Passo Fundo foram os municípios com o maior número de vagas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS